البابا تواضروس: لدينا أدلة ضد أشخاص يشنون حملات للإساءة لي

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إننا لا نقوم بتجريد أسقف من رتبته الكهنوتية إلا بعد فترة طويلة من التحقيقات.وأضاف البابا تواضروس، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت: "أننا لدينا بيانات وأدلة ضد أشخاص يقومون بشن حملات ممنهجة للإساءة لي".وأشار إلى أن مشاركة الكنيسة في الثورات الأخيرة حتى عام 2013 كانت سببًا في هجوم البعض على الكنيسة.