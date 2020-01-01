البابا تواضروس: نصلي من أجل الحفاظ على البلاد

قال البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن مصر بكافة مؤسساتها تواجه تحديات كبيرة للتنمية والحفاظ على مقدرات البلاد ومكافحة الإرهاب.وأضاف «تواضروس» خلال لقاء خاص عبر فضائية «إكسترا نيوز» مساء اليوم، أن مصر تمتلك قوة كبيرة للدفاع عن الوطن وليس للاعتداء كما أشار الرئيس عبدالفتاح السيسي.وأكد بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن مصر بقيادة الرئيس السيسي تتخذ خطوات مدروسة للحفاظ على الوطن، متابعًا: «نصلي من أجل الحفاظ على البلاد ولا نريد أن نلجأ للحرب».