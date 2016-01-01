«إل جي» تطلق برنامجًا لصيانة زيادة سخونة تلفزيونات أوليد

أطلقت شركة "إل جي" الكورية الجنوبية، رائدة صناعة أجهزة الإلكترونيات الاستهلاكية في العالم، برنامج إصلاح لبعض أجهزة تلفزيون "أوليد" التي تم بيعها في كوريا الجنوبية منذ عام 2016.ووفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، تتعلق المشكلة بمكونات في لوحات الطاقة الخاصة بالتلفزيونات، والتي قالت "إل جي" إنها يمكن أن تسبب زيادة في التيار الكهربائي تؤدي إلى ارتفاع محتمل في درجة الحرارة مع تدهور الأداء بمرور الوقت.وقال متحدث باسم شركة "إل جي": إن المشكلة يبدو أنها تؤثر فقط على أجهزة التلفزيون المباعة في كوريا الجنوبية في الوقت الحالي، لكنه أضاف: أن الشركة "تحقق في أسواق أخرى" بحثًا عن مشكلات محتملة.وقالت الشركة الكورية الجنوبية، في بيان: إن "مشكلة السخونة الزائدة حدثت فقط في عدد قليل جدًا من الموديلات من إجمالي استخدام المكون، لكننا سنوفر مقايضات مجانية للمكونات لجميع الموديلات من أجل سلامة العملاء".ويُعتقد أن هناك 60.000 جهاز تلفزيون متأثر بالمشكلة، وقامت إل جي بالفعل بتبديل المكونات المتأثرة في 22000 وحدة.