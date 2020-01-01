إنستجرام تختبر السماح للأشخاص بإدارة حملات جمع التبرعات

تعتزم شركة إنستجرام الأمريكية، رائدة منصات الدردشة عبر الهواتف المحمولة، السماح لمستخدميها في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وأيرلندا، بإدارة حملات جمع التبرعات الشخصية الخاصة بهم.وستطلق الشركة الميزة الجديدة كاختبار مبدئي على نسخة تطبيق منصتها على الهواتف المعتمدة على نظام تشغيل "أندرويد"، على أن يعقبه إطلاق النسخة المخصصة لهواتف "آي فون" الذكية لاحقا، وذلك بعد إتاحة جمع التبرعات الشخصية بالفعل لمستخدمي شبكة "فيسبوك" الاجتماعية.