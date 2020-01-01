البابا تواضروس: «بمجرد ما أغيب يومين يقولوا مصاب بكورونا»

قال البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الدولة بكل مؤسساتها كانت في كامل الانتباه منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد.وأضاف تواضروس، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، أن كورونا عمل نوع من الهوس عند الناس في كل شيء، وكأن الأمراض كلها وقفت ومبقاش فيه غير الفيروس، متابعا: "بمجرد إنى أقعد يوم أو يومين بدون مقابلات أو ظهور يقولك بس ده عنده كورونا، لكن نشكر ربنا أنا بخير".واستكمل: "اتخذنا مجموعة من الإجراءات منها توقف الزيارات، وعقد اللقاءات مع الآباء الأساقفة عبر تقنية الفيديو كونفراس بسبب كورونا".