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السبت 25 يوليه 2020 الموافق 04 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

«جوجل» تبدأ إظهار طرق سير الدراجات على خرائطها الرقمية «مابس»

السبت 25/يوليه/2020 - 08:17 م
جوجل
جوجل
أ ش أ
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بدأت شركة "جوجل" الأمريكية، عملاق محركات البحث على الإنترنت، في إظهار اتجاهات وطرق سير الدراجات على خرائطها الرقمية "مابس"، والتي تعتمد على بيانات شركات تأجير الدراجات حول العالم، مثل "سيتي بايك" الأمريكية و"سانتندر سايكلس" البريطانية.

وتقدم الميزة الجديدة لمستخدمي خرائط "جوجل مابس" الذكية، اتجاهات السير على الأقدام لأقرب محطة لركوب الدراجات المؤجرة، ثم اتجاهات السير بالدراجات من محطة لأخرى، وفي النهاية اتجاهات السير للوصول إلى الوجهة المطلوبة.

وتأتي الميزة الجديدة في الوقت الذي تقوم فيه المدن بالترويج لركوب الدراجات كوسيلة للتجول بطريقة صديقة للبيئة ومتباعدة اجتماعيًا خلال جائحة "كوفيد – ١٩".

وقالت "جوجل":إنها شهدت منذ فبراير الماضي زيادة بنسبة 69 بالمائة في عدد طلبات اتجاهات ركوب الدراجات التي تم إجراؤها عبر خرائطها الرقمية، وأن لديها عددًا قياسيًا من الطلبات في الشهر الماضي، وتعد مخططات مشاركة الدراجات بديلًا مناسبًا لامتلاك دراجة خاصة.

وأشارت إلى أن الميزة الجديدة ستطرح خلال الأسابيع القادمة في 10 مدن حول العالم هي: شيكاغو، ومدينة نيويورك، ومنطقة خليج سان فرانسيسكو، وواشنطن العاصمة، ولندن، ومكسيكو سيتي، ومونتريال، وريو دي جانيرو، وساو باولو، ومدينة تايبيه، ومدينة تايبيه الجديدة - مع إضافة المزيد من المدن في الأشهر القادمة.

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