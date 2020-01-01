البابا تواضروس: صحتي جيدة.. «الإنفلونزا بتجيلي دايما بعد عملية اللوز»

أكد البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أنه بصحة جيدة وما مر به من وعكة صحية كان بسبب تغيرات الجو.وأضاف "تواضروس"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، أنه "من طبيعتي أن الإنفلوانزا تصيبني بشكل مستمر من بعد إجرائي عملية اللوز منذ أن كنت صغيرا، لذلك أي ميكروب يصيبني بسهولة مع تغير الجو".وذكر البابا، أنه يعتبر جائحة كورونا بهذه الصورة جرس إنذار من الله وإيقاظا للإنسان، متابعًا: "الله بمحبته ورحمته يحاول إنقاذ الإنسان، ويريده أن يفيق، لأنه بدأ يتعاظم في عين نفسه بسبب التكنولوجيا، لذلك ربنا بعث فيروس كورونا كإنذار".