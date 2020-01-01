اليابان تسجل 790 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات اليابانية، اليوم السبت، تسجيل 790 إصابة جديدة بكورونا، من بينهم 295 حالة جديدة في العاصمة طوكيو خلال الساعات الماضية، في الوقت الذي تواصل فيه البلاد مكافحتها للوباء وارتفاع الإصابات في المناطق الحضرية.وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية، أنه بعد اكتشاف 790 حالة إصابة جديدة، ارتفع عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي في جميع أنحاء البلاد إلى أكثر من 30 ألفا و460 حالة.وارتفع العدد الاجمالي من عشرة آلاف في غضون ثلاثة أسابيع فقط إلى 20 ألفا في 4 يوليو الجاري، وحاليا تجاوز الـ30 ألفا.وبلغ عدد القتلى من فيروس كورونا 1009 في جميع أنحاء اليابان.