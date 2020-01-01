الهيئة البيطرية تواصل تحصين الماشية ضد الأمراض الوبائية

قال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنها تواصل تنفيذ برنامج تحصين الماشية ضد الأمراض الوبائية طبقا لأحدث التقارير الواردة من الطب الوقائي بالهيئة، وتم اتخاذ عدد من الإجراءات للتصدى للبؤر المرضية التي قد تظهر تتضمن سرعة الكشف عن البؤرة وسرعة احتوائها؛ لمنع انتشار المرض من خلال التحصين الحلقي والتقصي في نطاق البؤرة وعلاج الحيوانات المريضة، ومخاطبة السلطات الصحية والمحلية لتكثيف برامج مقاومة الحشرات.وأضاف «عبدالحكيم» في تصريحات لـ«الدستور»، أنه تم كذلك القيام بحملة للتوعية والإرشاد وقد تم توزيع لقاحات الأمراض السيادية على جميع المحافظات، وقياس المستوى المناعي للحيوانات المحصنة.وأشار إلى أنه قد أسفرت حملات تحصين الماشية ضد الأمراض الوبائية خلال شهر يونيو 2020 بجميع محافظات الجمهورية التي أشرف عليها أطباء الإدارة المركزية للطب الوقائي بالهيئة عن تحصين (653،258) رأس من الماشية ضد مرض الحمى القلاعية المحلية، وتحصين (600،408) رأس ضد مرض حمى الوادي المتصدع الميت (90،033) رأس ضد مرض جدري الضأن والجلد العقدي (87،308) رأس ضد مرض التسمم الدموي، وتحصين (45،077) رأس ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، وجار استكمال أعمال التحصين باللقاحات السيادية بجميع محافظات الجمهورية.