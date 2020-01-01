«هنا الجنة».. عمرو خالد: تشرف بالسلام على الرسول.. واجلسوا في الروضة

وتحدث خالد في ثالث حلقات برنامجه "مشتاق للحج" إلى ضيفته "هنا"، طالبًا منها أن تتخيل نفسها عند زيارة قبر النبي، وهي تلقي السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تقف أمام بيته، للسلام عليه.ووصف خالد، اللقاء بأنه "حي حقيقي"، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه "ما من أحد يصلي ويسلم علي ألا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام"، وبأنه "ما من أحد يصلي ويسلم علي إلا أرسل لي ملكًا يبلغني سلامه فأرد عليه السلام".وطلب خالد من ضيفته للتوفيق بين الحديثين أن تقول: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد.وأشار إلى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة"، لافتًا إلى أن هناك معنيين، الأول كأنها جزء من الجنة، أو أن العبادة فيها كأنك تعبد في الجنة.وحث خالد كل من كتب الله له زيارة الروضة الشريفة أن يفرح لهذا الشرف، لأن "الله أكرم من أنه يدخلك جنته في الدنيا ويحرمك منها في الآخرة".وطلب خالد من زائر المسجد النبوي نفسه أمام المنبر، أن "تخيل النبي وكأنه يصعد المنبر أمام.. يخطب الجمعة.. كأنك تراه يوم وفاته في آخر خطبة.. أبلغوا مني السلام كل من تبعنى إلى يوم القيامة... أوصيكم بالنساء خيرًا".وحث خالد ضيفته على الجلوس في الروضة الشريفة، وأن تتخيل نفسها تسمع حديث النبي منه شخصيًا: "الْحُجَّاجُ وَالْعُمَّارُ وَفْدُ اللهِ عز وجل، إن دَعوْه أجابَهم، وإنِ استغفرُوهُ غفرَ لهُم"، و"أقربكم مني مجلسًا أحسنكم أخلاقًا".كما طلب كذلك أن يتخيل الزائر نفسه وهو ساجد.. مكان الصحابة.. أبوبكر.. هنا بلال أذن.. هنا مهبط الوحي.. نزل جبريل بالقرآن.. في هذا المكان أمام بيت النبي. وقال: "لو تخيلت سوف تبكي وأنت في بيتك. إن تصدق الله يصدقك".كما دعا عند رؤية بيته.. أن يتخيل الإنسان النبي وكأنه يدخل ويخرج من هنا.. وتنظر إلى ابتسامته عندما يخرج من بيته.. وقد كان جابر بن عبدالله يقول عنه:.. كأنه القمر.. ويقول أبوأمامة: "ما لقيت النبي إلا ابتسم في وجهي".شاهد الحلقة: