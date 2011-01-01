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السبت 25 يوليه 2020 الموافق 04 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

"غضب يوليو" .. ما الفرق بين مظاهرات 2011 و2020 في إسرائيل؟

السبت 25/يوليه/2020 - 07:44 م
مظاهرة أمام منزل
مظاهرة أمام منزل نتنياهو
سارة شريف
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تبدو كل الاحتجاجات متشابهة في إسرائيل، جماهير غفيرة تحتشد في ميدان رابين، ترفع يافطات، تسمع صرخات، هكذا كان في يوليو 2011، وهكذا في يوليو 2020، لكن عندما نقترب قليلاً ثمة اختلافات واضحة بين التظاهرتين.

في عام2011، كان الإسرائيليون يصرخون "الشعب يريد عدالة اجتماعية" وتؤرقهم ارتفاع سعر الشقق، اليوم يصرخون من أجل البقاء، ومخاوفهم من الأزمة الاقتصادية فيروس كورونا.

أحدثت الاحتجاج في سنة 2011 تغييرات غير قليلة: أباطرة المال خسروا مكانتهم، الحديث العام تغير لمصلحة موضوعات اجتماعية، وجرى تطبيق التعليم المجاني للأولاد في سن الـ3-4 سنوات، لكن الحكومة لم تغير نغمتها، بل استمرت الحكومة في العمل لصالح القطاع الخاص ضد القطاع العام، وهو ما تسبب في زيادة ارتفاع الأسعار.

في 2011 كان الحديث يدور عن احتجاجات لديها مطالب اقتصادية واجتماعية، وكان الهدف هو دفع الحكومة إلى اتخاذ قرارات، اليوم الأزمة أكبر لأنه لايوجد مخطط واضح للحكومة ولا مطالب واضحة للجمهور.

كلا الاحتجاجان، كان وقت حكم بنيامين نتنياهو، لكن "بيبي" نفسه تغير اليوم عن 2011، وقتها كان يخصص وقت أكبر للموضوعات الاجتماعية والاقتصادية، لكن اليوم هو مهتم بشيء واحد فقط، هو بقاؤه على رأس السلطة في مكتبه بشارع بلفور.

في الأسبوع الثاني للاحتجاج الاجتماعي الذي نشب في عام 2011، عقد بنيامين نتنياهو مؤتمراً صحفياً وأعلن رزمة تقديمات للطلاب، هدف الاقتراح كان تفكيك الاحتجاج، ووقتها لجنة إدارة الأزمة رفضت خوفاً من أنه عند الانصياع لمطالب المحتجين فإن سقف المطالب سيعلو، وتم رفض خطة نتنياهو، لكنه واصل محاولته للقضاء على الاحتجاج بأية وسيلة، هو والمقربون منه نشروا أخباراً كاذبة عن مصادر تمويل أجنبية، وحاولوا إظهار المتظاهرين كفوضويين .
من يعرف نتنياهو، يعرف أن هذا هو أسلوبه في التصفية، هو يحاول أن يربت على كتفك وإذا لم تستجب، فيحاول تشويه سمعتك، ويصور الأمر كأنها مؤامرة على إسرائيل ويصفها بأنها تهديد وجودي، وبأنه المنقذ الوحيد.

تسعة أعوام على ذلك، حرص خلالها نتنياهو على السيطرة على وسائل الإعلام والتأكد من أنها لن تغطي بتعاطف الاحتجاجات الجديدة، كما أقبض سيطرته على مفاصل إسرائيل.

واليوم عندما يتحدث نتنياهو عن المنح المالية للمواطنين، فالبعض أصبح ينظر لها كـ"رشوة مؤقتة"تستهدف تعديل الهبوط في استطلاعات التأييد له ولحزبه، لكن هناك من يعتقد أنه الحل، فاحتجاج جوهره المال يمكن تهدئته بالمال. والحكومات في كل العالم تضخ الآن المليارات للاتحادات، للمصالح التجارية، لجيوب المواطنين. هذا قرار سهل نسبيا، شعبوي جدا، وفي أثناء الأزمة يكون قراراً صحيحاً.

إذا كان نتنياهو قدم الحل للجمهور؟ فلماذا عاد الإسرائيليون إلى ميدان رابين ؟
هناك من يفسر استمرار الغضب، بأنه قدم الحلول بتأخير، وبأنه لا يوجد لنتنياهو أجهزة استشعار لتشخيص الألم لدى الجمهور، والأزمة التي بدأت بغضب من معالجة أزمة كورونا والتي أدت إلى أزمات اقتصادية وصلت اليوم، لغضب الإسرائيليين من قضايا فساد نتنياهو، وهي القضايا التي تجاوز سابقاً الجمهور عنها وصوتوا له في انتخابات أبريل 2020.

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