«الصحة» تعلن عودة مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة

دعت وزارة الصحة والسكان، السبت، سيدات مصر إلى المشاركة في مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم صحة المرأة.وكتبت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إنتي النص الحلو اللي بيكمل حياتنا وكل حكاياتنا".أضافت الوزارة: "مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة فتحت أبوابها من تاني، علشان نقف جنبك في كل خطوة لحد ما نتطمن عليكي، زوري الوحدة الصحية التابعة لمحافظتك، من السبت للخميس من الساعة ٩ صباحًا وحتى ٣ مساءً".وأتمت: "بنستقبل يوميًا من ٢٠ لـ٣٠ سيدة مع اتباع كل الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة كل سيدات مصر".