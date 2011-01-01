كاتب صحفي: فضح الإخوان واجب وطني

قال الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، إن التحديات التي تواجهها مصر كبيرة فالدولة المصرية تعرضت لاختبارات مهمة منذ 2011 وما قبلها وحتى اليوم، مؤكدا أن فضح الإخوان واجب وطني ويجب أن نكون على قلب رجل واحد.وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن ذكاء ووعي المصريين في الفترة من 2011 حتى 2013، جعلهم يتخطون تلك الفترة العصيبة.وكشف أن أمن التهديد الاسترايتيجي في الجانب الغربي والجنوبي أمور تمس الأمن القومي وهذان المجالان ليس بهما أي تراجع عن الردع اللازم أو التخلي عن الثوابت المصرية.وأضاف: أن الجيش حاضر بقوة في لحظات الأزمة التي تمر بها أي دولة، موضحًا أن القوات المسلحة المصرية تمتلك طبيعة خاصة عن باقي الجيوش في دول العالم فهناك علاقة نسيجية بين صفوف الجيش، موضحا أنه منذ 2013 عندما تيقن مندوبو أهل الشر أن الداخل المصري في رباط قوي قام إعلام الإخوان وتيارات مختلفة بالعمل على محاولة التهديد.