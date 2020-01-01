العاهل البحريني يبحث مع رئيس تركمانستان سبل دعم العلاقات

بحث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة مع رئيس تركمانستان قربان بيردي محمدوف، العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتنميتها، بما يعزز مصالحهما المشتركة في مختلف المجالات.اتفق الجانبان، خلال اتصال هاتفي، السبت، حسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية، على مزيد من اللقاءات والعمل المشترك بما يعزز أطر التعاون الثنائي لاسيما في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية، وتطرّقا إلى جائحة فيروس كورونا، وتطوراتها والجّهود العالمية المبذولة في مواجهتها واحتواء آثارها.وأشاد العاهل البحريني بالمستوى المتقدم في مسار العلاقات الثنائية، مؤكدًا تطلع المملكة لتعزيز وتطوير علاقاتها مع جمهورية وتركمانستان، بما يعود بالخير والنفع على البلدين وشعبيهما ويخدم مصالحهما المتبادلة.من جهته، أعرب رئيس تركمانستان عن بالغ اعتزازه بجهود العاهل البحريني، ودعمه المتواصل لتطوير علاقات الصداقة، وأواصر التعاون بين البلدين الصديقين.