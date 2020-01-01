رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 25 يوليه 2020 الموافق 04 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العاهل البحريني يبحث مع رئيس تركمانستان سبل دعم العلاقات

السبت 25/يوليه/2020 - 07:28 م
الملك حمد بن عيسى
الملك حمد بن عيسى آل خليفة
أ ش أ
طباعة
بحث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة مع رئيس تركمانستان قربان بيردي محمدوف، العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتنميتها، بما يعزز مصالحهما المشتركة في مختلف المجالات.

اتفق الجانبان، خلال اتصال هاتفي، السبت، حسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية، على مزيد من اللقاءات والعمل المشترك بما يعزز أطر التعاون الثنائي لاسيما في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية، وتطرّقا إلى جائحة فيروس كورونا، وتطوراتها والجّهود العالمية المبذولة في مواجهتها واحتواء آثارها.

وأشاد العاهل البحريني بالمستوى المتقدم في مسار العلاقات الثنائية، مؤكدًا تطلع المملكة لتعزيز وتطوير علاقاتها مع جمهورية وتركمانستان، بما يعود بالخير والنفع على البلدين وشعبيهما ويخدم مصالحهما المتبادلة.

من جهته، أعرب رئيس تركمانستان عن بالغ اعتزازه بجهود العاهل البحريني، ودعمه المتواصل لتطوير علاقات الصداقة، وأواصر التعاون بين البلدين الصديقين.

موضوعات متعلقة

المواعيد الرسمية لصرف معاشات شهر أغسطس قبل عيد الأضحى 2020

السادات «خفيف الروح»: سخر من جولدا مائير وجهًا لوجه.. وحل نزاعًا على جاموسة

«التنمية المحلية»: مالك الشقة ليس مسئولًا عن التصالح

مصدر بـ«التعليم» يكشف سبب التأخر في إعلان نتيجة الثانوية

الصور

image description

كواليس مباراة الأهلى وسموحة

image description

أحدث «لوك» لـ سمية الخشاب بالأزرق وفراشات (صور)

image description

الشوط الأول| الزمالك وبيراميدز

image description

«فركش».. «كابوس الثانوية» ينتهى بالأحضان والورود

image description

حمو بيكا يغزو السوشيال ميديا بـ«باتون باليه بالسمسم هات» (فيديو)

الأكثر قراءة

«التنمية المحلية»: مالك الشقة ليس مسئولًا عن التصالح

وفاة مدرس بالدقهلية.. تزوج عليها فجردته من ملابسه وعذبته حتى الموت

مواعيد عمل فروع شركات المحمول الجديدة

السادات «خفيف الروح»: سخر من جولدا مائير وجهًا لوجه.. وحل نزاعًا على جاموسة

إنفوجراف

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

أيام زمان

الوجه الآخر لـ محمد صبحى.. يعشق التنظير وإحراج زملائه ولا يشاهد أعمال الآخرين

«والدها قاتل».. «أميرة أمير» المصرية التي رقصت على مسارح «برودواي»

السادات «خفيف الروح»: سخر من جولدا مائير وجهًا لوجه.. وحل نزاعًا على جاموسة

لهذا السبب.. مفيد فوزى اعتبر غناء عمرو دياب ومحمد فؤاد «زيطة» وعلى حميدة «راعى معيز»

نجم الساعة

الوجه الآخر لـ محمد صبحى.. يعشق التنظير وإحراج زملائه ولا يشاهد أعمال الآخرين

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

الشاي الأخضر يحمي من فيروس «نورو»

طريقة تمنع حدوث السكتة الدماغية

عالم مناعة: فيروس كورونا باق للأبد

البرازيل: تأجيل احتفالات كرنفال «ساو باولو» السنوي بسبب كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
استقالة إرهابى من منظمة إرهابية
د.أحمد الخميسى
تدوير الفكر الثقافى والسياسى
ماجد حبته
رقصة ألمانية مع الذئاب التركية!
د.كريمة الحفناوى
مصر ومخاطر الوجود التركى فى ليبيا
المزيد

الثقافة

مقاطع مش حزينة قوى

أحجية مكررة

ليالى الهدنة

وأد