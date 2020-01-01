تايلاند تسجل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا والإجمالي 3282
السبت 25/يوليه/2020 - 07:26 م
أ ش أطباعة
سجلت تايلاند 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ولم تسجل أي وفيات إضافية؛ ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالمرض في البلاد إلى 3 آلاف و282 حالة توفي منها 58.
ونقلت صحيفة (بانكوك بوست) التايلاندية عن تاويسين ويسانويوتين المتحدث باسم المركز الحكومي لإدارة أزمة كوفيد-19، قوله: إن الإصابات الجديدة لمواطنين عائدين من السودان والولايات المتحدة وتم اكتشاف إصابتهم في الحجر الصحي.
وأضاف ويسانويوتين: أن 3109 حالات تعافوا تماما من المرض بينما لا يزال هناك 115 مريضا يتلقون العلاج في المستشفى.
ونقلت صحيفة (بانكوك بوست) التايلاندية عن تاويسين ويسانويوتين المتحدث باسم المركز الحكومي لإدارة أزمة كوفيد-19، قوله: إن الإصابات الجديدة لمواطنين عائدين من السودان والولايات المتحدة وتم اكتشاف إصابتهم في الحجر الصحي.
وأضاف ويسانويوتين: أن 3109 حالات تعافوا تماما من المرض بينما لا يزال هناك 115 مريضا يتلقون العلاج في المستشفى.