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السبت 25 يوليه 2020 الموافق 04 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تايلاند تسجل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا والإجمالي 3282

السبت 25/يوليه/2020 - 07:26 م
كورونا في تايلاند
كورونا في تايلاند
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سجلت تايلاند 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ولم تسجل أي وفيات إضافية؛ ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالمرض في البلاد إلى 3 آلاف و282 حالة توفي منها 58.

ونقلت صحيفة (بانكوك بوست) التايلاندية عن تاويسين ويسانويوتين المتحدث باسم المركز الحكومي لإدارة أزمة كوفيد-19، قوله: إن الإصابات الجديدة لمواطنين عائدين من السودان والولايات المتحدة وتم اكتشاف إصابتهم في الحجر الصحي.

وأضاف ويسانويوتين: أن 3109 حالات تعافوا تماما من المرض بينما لا يزال هناك 115 مريضا يتلقون العلاج في المستشفى.

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