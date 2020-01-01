تايلاند تسجل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا والإجمالي 3282

سجلت تايلاند 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ولم تسجل أي وفيات إضافية؛ ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالمرض في البلاد إلى 3 آلاف و282 حالة توفي منها 58.ونقلت صحيفة (بانكوك بوست) التايلاندية عن تاويسين ويسانويوتين المتحدث باسم المركز الحكومي لإدارة أزمة كوفيد-19، قوله: إن الإصابات الجديدة لمواطنين عائدين من السودان والولايات المتحدة وتم اكتشاف إصابتهم في الحجر الصحي.وأضاف ويسانويوتين: أن 3109 حالات تعافوا تماما من المرض بينما لا يزال هناك 115 مريضا يتلقون العلاج في المستشفى.