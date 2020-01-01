عضو «تنسيقية الأحزاب»: دعم الجيش المصري التزام بالسنة والرسالات السماوية

قالت إيمان طلعت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن هناك مجموعة من الشباب في التنسيقية متخصصين في مواجهة الشائعات.وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن الجيش المصري خط أحمر، وهو يمثل كل المصريين كما أنه حصن الأمن القومي المصري.وأكدت أن دعم الجيش المصري يعد التزاما بالسنة والرسالات السماوية، مشيرة إلى أن كل الشباب يدعمون جيشهم الوطني وقيادتهم الحكيمة.وأضافت: أن الإخوان لا يستحقون الجدال في فكرة الوطن والوطنية لأنهم لا يؤمنون بالفكرة من الأساس، لافتة إلى أن النقاش يكون مع من لديهم اختلاط في الأمور.وأوضحت عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن التنسيقية تنفذ ندوات ومؤتمرات على مستوى الجمهورية من أجل التوعية بالحقائق ومحاربة الشائعات.