المركز الإعلامي للكنيسة يبث الحلقة الأحدث من قصص الخدمة

يطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم، الحلقة الأحدث من قصص الخدمة التي تطلق على الصفحة الرسمية للكنيسة الأرثوذكسية.ويقدم الحلقة الأحدث من قصص الخدمة اليوم، القمص جيروم عويضة راعي كنيسة العذراء والأنبا موسي وكالة البلح، بمحافظة القاهرة.وأعلن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، استمرار العمل بمقررات وتوصيات البيان الأخير، الصادر عن اللجنة الدائمة للمجمع المقدس بتاريخ 27 يونيو الماضي.