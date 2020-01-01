تصنيف عاصمة ماليزيا منطقة حمراء بعد إغلاق مستشفى بسبب كورونا

أعلن مدير عام الصحة الماليزية الدكتور نور هشام عبدالله، اليوم السبت، أنه تم تصنيف مدينة كوتشينج، العاصمة والمدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان في ولاية ساراواك، كمنطقة حمراء، بعد اكتشاف 41 حالة من حالات كوفيد 19 ظهر اليوم.وقال الدكتور نور هشام إن مستشفى سنتوسا، التي تقع في كوتشينج، تم إغلاقه أيضا أمام الجمهور وتم وضع جميع العاملين فيها تحت الحجر الصحي في المستشفى، وفقا لما نقلته صحيفة "ذا ستار" الماليزية.وقال في بيان: "جرى فحص واختبار 677 فردا وما زال 657 ينتظرون نتائجهم وأصبحت كوتشينج ساراواك منطقة حمراء."وأضاف، أن المنطقة كانت تعاني من ارتفاعات في الآونة الأخيرة، مع الإبلاغ عن ثماني حالات إيجابية جديدة اليوم وهذا يستدعي اتخاذ بعض الإجراءات.وكانت وزارة الصحة الماليزية، أعلنت اليوم السبت، تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالى عدد الإصابات في البلاد 8 آلاف و884 إصابة.ولم يتم تسجيل أي وفيات جديدة لتظل حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا 123 حالة وفاة، ما يشكل 1.4% من إجمالي الإصابات.