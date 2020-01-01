رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 25 يوليه 2020 الموافق 04 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إندونيسيا: تعافي 819 طالبًا عسكريًا من كورونا

السبت 25/يوليه/2020 - 07:16 م
كورونا فى إندونيسيا
كورونا فى إندونيسيا
أ ش أ
طباعة
أكد رئيس أركان الجيش الإندونيسي الجنرال أنديكا بيركاسا، اليوم السبت، أن 819 طالبا عسكريا بما يعاد 62.6% من الطلاب البالغ عددهم 1308 في مدرسة المرشحين لضباط الجيش الإندونيسي، تعافوا تمامًا من مرض فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة أنباء (آنتارا) الإندونيسية عن الجنرال بيركاسا قوله في بيان اليوم، أن 489 طالبا المتبقين لايزالوا مصابين بكورونا منهم 10 في مستشفى دوستيرا العسكري في باندونج عاصمة مقاطعة جاوا الغربية.

وأظهرت بيانات فريق مكافحة مرض كوفيد-19 في إندونيسيا، تسجيل 1868 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم السبت، ليرتفع إجمالي الإصابات بها إلى 97286 حالة.

وأوضحت البيانات أن عدد حالات الوفاة بمرض كوفيد-19 في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا زاد 49 حالة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4714 وفاة.

موضوعات متعلقة

مصدر بـ«التعليم» يكشف سبب التأخر في إعلان نتيجة الثانوية

«التنمية المحلية»: مالك الشقة ليس مسئولًا عن التصالح

ألقاهم أمام القطار.. أب يقتل أطفاله الثلاثة في المنيا

«الأرصاد»: طقس «غير مستقر» غدًا.. وأمطار على الصعيد

الصور

image description

كواليس مباراة الأهلى وسموحة

image description

أحدث «لوك» لـ سمية الخشاب بالأزرق وفراشات (صور)

image description

الشوط الأول| الزمالك وبيراميدز

image description

«فركش».. «كابوس الثانوية» ينتهى بالأحضان والورود

image description

حمو بيكا يغزو السوشيال ميديا بـ«باتون باليه بالسمسم هات» (فيديو)

الأكثر قراءة

«التنمية المحلية»: مالك الشقة ليس مسئولًا عن التصالح

وفاة مدرس بالدقهلية.. تزوج عليها فجردته من ملابسه وعذبته حتى الموت

السادات «خفيف الروح»: سخر من جولدا مائير وجهًا لوجه.. وحل نزاعًا على جاموسة

مواعيد عمل فروع شركات المحمول الجديدة

إنفوجراف

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

أيام زمان

الوجه الآخر لـ محمد صبحى.. يعشق التنظير وإحراج زملائه ولا يشاهد أعمال الآخرين

«والدها قاتل».. «أميرة أمير» المصرية التي رقصت على مسارح «برودواي»

السادات «خفيف الروح»: سخر من جولدا مائير وجهًا لوجه.. وحل نزاعًا على جاموسة

لهذا السبب.. مفيد فوزى اعتبر غناء عمرو دياب ومحمد فؤاد «زيطة» وعلى حميدة «راعى معيز»

نجم الساعة

الوجه الآخر لـ محمد صبحى.. يعشق التنظير وإحراج زملائه ولا يشاهد أعمال الآخرين

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

الشاي الأخضر يحمي من فيروس «نورو»

طريقة تمنع حدوث السكتة الدماغية

عالم مناعة: فيروس كورونا باق للأبد

البرازيل: تأجيل احتفالات كرنفال «ساو باولو» السنوي بسبب كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
استقالة إرهابى من منظمة إرهابية
د.أحمد الخميسى
تدوير الفكر الثقافى والسياسى
ماجد حبته
رقصة ألمانية مع الذئاب التركية!
د.كريمة الحفناوى
مصر ومخاطر الوجود التركى فى ليبيا
المزيد

الثقافة

مقاطع مش حزينة قوى

أحجية مكررة

ليالى الهدنة

وأد