الجزائر: ارتفاع إصابات كورونا لـ26 ألفًا و728 حالة

أعلن جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، اليوم السبت، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بالبلاد إلى 26 ألفا و728 مصابا، و1146 حالة وفاة.وقال فورار في مؤتمره الصحفي اليومي: إنه تم تسجيل 605 حالات إصابة جديدة، و10 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 18 ألفا و76 حالة.وأضاف فورار أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 56 مريضا بالعناية المركزة.يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال من 8 مساء إلى 5 صباحا في 29 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، فيما رفعت الحجر الصحي تماما عن 19 ولاية أخرى.