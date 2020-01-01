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السبت 25 يوليه 2020 الموافق 04 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بناءً على طلب والده.. الغواصون يواصلون البحث عن جثة شادي بشاطئ النخيل

السبت 25/يوليه/2020 - 07:04 م
البحث عن جثة شادي
البحث عن جثة شادي
هبه عويضه
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قال الكابتن إيهاب المالحي رئيس فريق الإنقاذ بجمعية الإنقاذ البحري بالإسكندرية، وأحد الغواصين المتطوعين، إنه قام اليوم عدد من الغواصين بالغطس في شاطي النخيل بناءً على طلب والد الشهيد شادي غريق شاطئ النخيل.

وأضاف «المالحي» لـ «الدستور» أن والد شادي طلب البحث عن الجثمان أو باقي الجثمان حتى تظهر نتيجة تحليل الـDNA، مشيرًا إلى أنه استجاب على الفور، حيث تم إرسال فريق من الغطاسين عددهم 5 للبحث بالقرب من الحواجز، في محاولة للعثور على باقي الجثمان.

وأشار إلى أنه بالرغم من اعتدال الأمواج اليوم إلا أن الرؤية تحت المياه كانت غير جيدة، ولكن الغطاسين قاموا بعملهم اليوم، وبالرغم من إصابتي في ساقي وخضوعي للعلاج إلا أنني سوف أذهب غدًا للغطس مرة أخرى، إرضاءً لأهالي شادي، في محاولة للعثور على باقي الجثمان.

وأكد «المالحي» أن تحليل الحمض النووي الـ DNA لم تظهر نتائجه حتى الآن ويمكن أن تتأخر ليوم أو يومين، وخلال تلك الفترة وحتى تظهر التحاليل سوف نستمر في الغطس والبحث إما عن الجثمان أو باقي الجثمان لتستريح أسرة شادي حتى إتمام دفن نجلهم.

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