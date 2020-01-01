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السبت 25 يوليه 2020 الموافق 04 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

توصيل الكهرباء من الشبكة الموحدة لأول فندق سياحي بالبحر الأحمر

السبت 25/يوليه/2020 - 07:03 م
اول فندق سياحي بالبحر
اول فندق سياحي بالبحر الأحمر
كتب- علي عواد
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أطلق المهندس محمد السيد، رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، اليوم السبت، التيار الكهربائي لأول مرة من الشبكة الموحدة للجمهورية بأحد المنتجعات السياحية العملاقة بمدينة مرسى علم، جنوب مدينة البحر الأحمر.

وتم توصيل 5 ميجاوات للمنتجع السياحي؛ لتكون أول باكورة التنمية الحقيقية في منطقة جنوب البحر الأحمر، فی حضور المهندس محمد رشاد، مدیر الإدارة الهندسیة لمشروعات البحر الأحمر.

يأتي ذلك ضمن خطة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ببناء مصر الحديثة وتنمية منطقة جنوب البحر الأحمر، لإحداث تنمية حقيقية ومستدامة، خاصة أن إطلاق التيار الكهربائي يأتي مع الاحتفال بعيد ثورة 23 يوليو، وتحت رعاية الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة الجديدة، وبمساندة من المهندس جابر الدسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر.

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