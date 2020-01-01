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السبت 25 يوليه 2020 الموافق 04 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مستثمرو أسيوط: مبادرة تشجيع المنتج المحلي تساهم في كسر حالة ركود المصانع

السبت 25/يوليه/2020 - 07:03 م
علي حمزة
علي حمزة
أسماء إبراهيم
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قال علي حمزة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، إن المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي التي من المقرر انطلاقها غدًا الأحد، ستساعد على كسر حالة الركود التي سيطرت على المصانع خلال الفترة الماضية بسبب التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف حمزة في تصريح لـ"الدستور"، أن المبادرة تعمل على توفير فرص عمل كثيرة في المصانع، وذلك بسبب تشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، بالإضافة إلى العمل على تسويق المنتجات.

وتابع عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أنها ستعمل على تشجيع الصناعة المحلية، فضلا عن زيادة خطوط إنتاج المصانع، وتوفير السلع بأسعار مخفضة بنسبة 20 %، مؤكدًا أن كل هذا يرفع من معاناة المواطن المصري.

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