مستثمرو أسيوط: مبادرة تشجيع المنتج المحلي تساهم في كسر حالة ركود المصانع

قال علي حمزة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، إن المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي التي من المقرر انطلاقها غدًا الأحد، ستساعد على كسر حالة الركود التي سيطرت على المصانع خلال الفترة الماضية بسبب التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.وأضاف حمزة في تصريح لـ"الدستور"، أن المبادرة تعمل على توفير فرص عمل كثيرة في المصانع، وذلك بسبب تشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، بالإضافة إلى العمل على تسويق المنتجات.وتابع عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أنها ستعمل على تشجيع الصناعة المحلية، فضلا عن زيادة خطوط إنتاج المصانع، وتوفير السلع بأسعار مخفضة بنسبة 20 %، مؤكدًا أن كل هذا يرفع من معاناة المواطن المصري.