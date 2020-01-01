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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

سعد الدين الهلالي: «الصراع الديني لا ينتهي أبدًا»

السبت 25/يوليه/2020 - 06:57 م
سعد الدين الهلالي
سعد الدين الهلالي
رباب الأهواني
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قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الصراع الديني لا ينتهي أبدًا.

وأضاف "الهلالي" خلال تقديم برنامج "كن أنت" المذاع عبر القناة الأولى المصرية، مساء السبت: "ياريت الصراع كان ديني فقط، كان سيقع علينا نصف البلاء، لكن للأسف هناك بلاء آخر يتمثل في إهمالنا لمسئوليتنا الكونية التي خلقنا من أجلها".

وتابع سعد الدين الهلالي، أن الناس في الخارج على وعي ودراية أكثر منا لأنهم يبحثون عن رفاهية الإنسان ورفع مستواه وشأنه، لافتًا إلى أنهم في الخارج يمتلكون التقنية الصناعية والتجارية والفكرية والتعليمية.

وأردف "الهلالي": "الناس في الخارج أفضل منا لأنهم لا ينشغلون بالصراعات"، معقبًا: "كل واحد مريحاه فتوى بيتبعها، ربنا معينش حد سيد على حد".

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