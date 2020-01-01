بالأسماء.. حركة التنقلات الداخلية لضباط مديرية أمن المنيا

اعتمد اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، اليوم السبت، حركة التنقلات الداخلية لضباط المديرية.وتضمنت الحركة تولي اللواء أشرف علي علي أحمد مدير قطاع شمال المنيا، واللواء محمد مصطفي ضبش مساعد المدير للأمن العام، واللواء عماد علي أحمد مساعد المدير للشئون المالية والإدارية، واللواء عثمان محمد محمود مساعد المدير للشرطة المتخصصة، واللواء حاتم فوزي السيد مساعد فرقة بقطاع الجنوب، واللواء بهاء الدين نبيل منصب نائب المدير لقطاع جنوب، واللواء عادل فتحي عبداللطيف مساعد المدير للوحدات، واللواء عبدالسميع فرغلي مساعد المدير للتدريب والأفراد، واللواء ياسر عبدالفتاح السيد مساعد بقطاع الشمال.وتولي العميد شريف كرم رئيسا للمباحث الجنائية، والعميد أشرف حسني مفتشا لمباحث تأمين الطرق، والعميد محمد خيري رئيسا لمباحث التموين، والعميد حسن عبدالغفار مفتش مباحث المنطقة المركزية، والعقيد علاء جلال رئيس فرع جنوب، المقدم خالد شحاتة مفتشا للجنوب، والمقدم أحمد أبوبكر رئيسا لمباحث قوات الأمن، والعميد محمد سليم رئيس مباحث تنفيذ الأحكام، العقيد حاتم ربيع رئيس فرع شمال، والمقدم أحمد لبيب مفتش شمال، المقدم حسن شلبي تصاريح العمل، والعميد محمد صادق مدير المرافق، والعميد إيهاب يسري إسكندر وكيل المرور، والعقيد معتز البدوي رئيس مباحث الأموال العامة.وجاء في الحركة تولي الرائد بلال الجنايني رئيسا لمباحث بني مزار، والمقدم حسام سعداوي رئيسا لمباحث المسطحات، والرائد أحمد شحاتة رئيس مباحث النجدة، والرائد محمد بكر مفتش فرقة الجنوب، والرائد عبد الوهاب أبوطالب رئيسا لمباحث أبوقرقاص، والرائد محمد عليوة رئيسا لمباحث سمالوط شرق، والمقدم محمد منير رئيسا لمباحث مركز المنيا، والرائد هيثم فاروق معاون أول مباحث المرور، الرائد إسلام محمود رئيسا لمباحث الحماية المدنية، والرائد أحمد رأفت رئيس مباحث مركز ملوي.وشملت الحركة تجديد الثقة في العقيد هشام عبدالحكيم رئيسا لمباحث المرور، والمقدم أحمد الصفتي رئيسا لمباحث دير مواس، والمقدم عمرو حسن رئيسا لمباحث قسم المنيا، والرائد أحمد سامي رئيسا لمباحث مطاي، والمقدم عمرو عامر رئيسا لمباحث مغاغة، والرائد محمد صلاح رئيسا لمباحث العدوة والرائد مصطفي عبدالحكيم رئيسا لمباحث قسم ملوي.