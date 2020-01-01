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السبت 25 يوليه 2020 الموافق 04 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أنيسة حسونة: الجماعات الإرهابية استغلت أزمة كورونا لتشويه المنظومة الصحية

السبت 25/يوليه/2020 - 06:55 م
النائبة أنيسة حسونة
النائبة أنيسة حسونة
أحلام عبدالرحمن
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قالت النائبة أنيسة حسونة، إن سنة حكم الإخوان كانت نعمة في شكل نقمة، فالجميع كان يقول جربوهم، وماذا رأيتم منهم، لكن بعد حكمهم كأننا أخذنا تطعيما ضدهم، ومهما ينزلوا من شائعات لن نصدقها لأننا جربنا حكمهم، لافتة إلى أن الجماعات الإرهابية استغلت أزمة كورونا من أجل تشويه صورة المنظومة الصحية في مصر ونشر الشائعات.

وأضافت "حسونة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الإخوان جايين ينشروا شائعات في أزمتين، مفيش عليهم خلاف، وهما قضيتا سد إثيوبيا وليبيا".

وأردفت النائبة: "في أحد مؤتمرات الشباب شاهدنا طريقة فبركة الفيديوهات بهدف هدم مؤسسات الدولة المصرية والطريقة التي تنتهجها جماعة الإخوان الإرهابية".

وتابعت: "لن يستطيع أحد تهديد بلدنا ومصر تواجه التحديات والمؤامرات على كل الجهات الاستراتيجية".

وأوضحت أن الجيش المصري يدافع عن الوطن المصري ولا يعتدي على أحد ولكنه يحمي.

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