خبير: جائحة كورونا لم تؤثر على الاقتصاد المصري بشكل كبير

قال الخبير الاقتصادي علي الإدريسي، إن جائحة كورنا لم تؤثر على الاقتصاد المصري بشكل كبير مثل ما رأيناه في أغلب دول العالم.وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت"، مع الإعلامية رانيا هاشم، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، "رأينا بعض الدول عانت من نقص في المواد الغذائية والطبية وغيرها والحمد لله لم نصل لهذه الدرجة في مصر، فاقتصاد مصر بخير وهذه رسالة طمأنة للمواطنين".وتابع: أن هناك جهودا كبيرة مبذولة، والبطل الحقيقي في الإصلاحات الاقتصادية هو المواطن نفسه.وأكد أن مبادرة تحفيز الاستهلاك، فائدتها تعود على التاجر والمواطن والدولة، وتأتي بعد فترة ركود طويلة بسبب فيروس كورونا المستجد.وأوضح أن العوائد التي تعود على الدولة من المبادرة هو زيادة المبيعات، وبالتالي الاستفادة من الخدمات الإنتاجية وعودة كلمة صنع في مصر بسرعة بعد فترة ركود.وعن فوائدها للتاجر، قال إنها تحقق له الربح ورسالة مهمة لدخول منتجين جدد ومستثمرين للسوق وهذا مكسب مهم جدًا، كما أنها تعود على المستهلك بنسبة تخفيضات تصل إلى 30%، متمنيًا أن تمتد المبادرة لأكثر من 3 أشهر، خاصة أن بعض الدول تنظم مثل هذه المبادرات، داعيًا المصريين بالخارج للمشاركة فيها عبر المواقع الإلكترونية.