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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

مقاطع مش حزينة قوى

السبت 25/يوليه/2020 - 06:53 م
صفاء عبد العال
صفاء عبد العال
صفاء عبدالعال
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لو كنت راعيت ربنا شوية فى حبة الخيال اللى مديهم لىّ ومادورتش أبعزق فيهم يمين وشمال، إشى ملايكة بفساتين فزدقى بيتنططوا حواليا وأنا باجيب الديب من ديله، على الجنيات اللى بياخدوا بإيدى فى كل مرة أدخل فيها قصيدة وماعرفش أخرج، يمكن كنت قدرت دلوقتى أعرف بالضبط الجناحات اللى معايا دى بتاعة مين!!

النجمة اللى لقطتها قبل ما تقع على الأرض كانت مطفيّة فاضطريت بدافع الشفقة إنى أخليها معايا، لكن الجبانة كانت عارفة شفطت كل النور اللى فى روحى وطفتنى.

البحر اللى ماقدرش يجاوب على سؤال الملح، ولا يسد الفراغ اللى سايبه الصخر فى رجلينا، ولا الجروح الغايرة فى روحنا، مايستاهلش تكون نهايتنا على إيده.

إيه اللى فاضل فيا الريح ماكنستهوش بعد ما بلعت الأرض اللى قدرت عليه ورقصت النار على الباقى، فاكرين إنهم بكده بيخفوا معالم جريمتك وبيمنحونى الوقت عشان أسامحك.. طب إزاى! وعينى دى اللى تحت رجلك!

انهارده ولأول مرة قدرت أمسك الحكاية من طرفها، لكن الظاهر جنون الفرحة عمانى عن إن طرفها التانى شابك فيه عفاريت لا ليها أول ولا آخر، ساعتها بجد ماكنش الفزع هو اللى شاغلنى، كان كل همى هو إزاى أدبر لهم مكان عشان يناموا فيه!!

البهجة دى مش بتاعتى فياريت محدش يضرب نار، واللى يحبنى ميسألنيش عن الرحمة اللى جت قبل رأسى بكام مللى ومارضيتش تنزل، وإزاى ده خلانى ساعات كتير أوى أشك فى وجودها، وأضطر فى أوقات كتير أستعمل أى فرح قديم عشان أقعد بيه وسط صحابى يمكن أقدر أستر مجالى.

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