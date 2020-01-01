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السبت 25 يوليه 2020 الموافق 04 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

أحجية مكررة

السبت 25/يوليه/2020 - 06:51 م
محمد الحدينى
محمد الحدينى
محمد الحدينى
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لست بارعًا فى الرسم
أتذوقه ربما
ولكن الذى يتركنى نائمًا
يفاجئنى عند استيقاظى
برسومات مُتقنة على حائط غرفتى.
أصبح لزامًا علىّ
كل صباح أن أمحو ما اقترفته يداه
من أحجية مكررة:
غراب أخضر الريش يعتلى ساعة رملية
قط أبيض يتوسط دائرة تعج بالمعادلات الحسابية
تفاحة سوداء تتدلى من شجرة نخيل
وطفل يشبهنى يدفع كرسيًا متحركًا..
الفراغ
زقاق بين بنايتين تمر خلاله ذاهبًا إلى غابة الخبز
عُطلة تُجبر على قضائها ويتوقف فيها الزمن
فتحات فى ضروسك يسكنها سوس يقتات على فتات طعامك
شق فى حائط غرفة أبيك تتسرب منه نظرات تخشاها
نافذة مكسورة ينبعث منها مواء قطط الشارع الجائعة
عروق يتردد فيها صدى كُريات دمك المتدحرجة
والفراغ
ساحة منزل خلفية ووهمية ترتع فيها صرخاتك.
مديح النار
أريد أن أصبح نارًا
تضطرم وتتأجج لتحرق:
نبتات شريرة
تُكبل سوق زهرات عباد الشمس
خطابات مُرتجعة
تمتلئ بها حقيبة ساعى البريد
سوطًا فاجرًا لسيد
لا يكف عن جلد ظهور الكادحين
أنواطًا ونياشين بلون الدماء
تزين أكتاف چنرالات الحروب
وجسورًا، ومدقات،
وعلامات حدود فصلت،
وفرقت
ولوّنت أراضى
كانت يومًا ما واحدة
ومباركة بيد الإله
ولكننى لن أصبح نارًا،
أنا بالفعل نارٌ مُضطرمة ومُتأججة تبتهل وتتوسل
وتتلو صلواتها
لماء لم يستيقظ بعد.
قبل أن تتكسر المرآة
هيا هيا
احفروا
وستجدون ابتسامات بريئة
لأطفال صدقوا كل شىء
وعندما علموا الحقيقة
ومع أول دَفعة للأرجوحة، طاروا
هيا هيا
احفروا
وستجدون نغمات هادئة
لموسيقى شريد كان يعزف فقط لنفسه وللنمل
وللقطط وللكلاب الضالة وللفراشات
غير آبه بعملات معدنية
تتساقط فى حِجره النحيل.
واحفروا هنا أيضًا
ستحفرون كثيرًا
ولكنكم لن تجدوا أثرًا لمدن الأسمنت
ولا لسكانها الذين ضلوا وكذبوا
وأغلقوا بابها فى وجه رسول أتاهم
بيد تحمل علبة كريستالية
تقبع داخلها آخر خلية بشرية.
فى مكان ما من العالم
فى مكان ما من العالم
يهيم رسام على وجهه ليجمع شظايا ملامح حبيبة ابتلعتها شوارع المدينة.
فى مكان ما من العالم
ينتظر عجوز بشغف أن تنتهى نبتة الصبار من نموها وبعدها يحطم ساعة يده.
فى مكان ما من العالم
يتعثر ساعى البريد فتُطير الريح خطابات يتلقفها صغار يُخرجون له ألسنتهم ويختفون.
فى مكان ما من العالم
تتصاعد من غرفة الولادة صيحاتٌ فَرِحة لطفل يحتضر.
وفى غرفة كائنة فى مكان ما من العالم
يقف موظف أمام مرآته متسائلًا عمن غافله ورمى بذرة أول شعرة بيضاء فى رأسه.
مرحى مرحى
هنيئًا للطفل الذى مات والده
فقد تعلم أبجدية الموت فى سن مبكرة
سيحفظ الآيات والأدعية سريعًا
ستعتاد عيناه على الرؤية فى الظلام
سيبتهج لرؤية وسماع أصوات الغربان والبوم
ولاحقًا سيكون بارعًا
فى حفظ
وردات حبيبته
فى كتبه الدراسية.

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