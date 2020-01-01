ليالى الهدنة

الليلة الثانية

بعد الهدنة

أحدق فى الهاتف.. كأنى أرجوه أن ينطق، أستعطفه ليأتى جرسه حاملًا صوته فى مكالمة هاتفية، أو رسالة نصية، لا شىء داخلى يصدق أننا انتهينا هنا.

أتخبط فى دوامة من الهلوسات البصرية والسمعية، جميعها تحملنى إليك بشغف اللقاء الأول، وغواية اللقاء الثانى، وعمق اللقاء الأخير.

أضحك وأبكى فى آنٍ واحد، فاقدة القدرة على التمييز ما بين الضحك والبكاء، فأبدو فى النهاية كما البلهاء أمام تساؤل عقيم: كيف لنا أن ننتهى الآن؟

الخطوات التى قطعتها تجاهك فى شهر واحد، لم أقطعها تجاه حبيب آخر، أكثر من عشرة أعوام متتالية، كنت لا أملك شيئًا سوى أن أنتظرك.

كيف لك أن تصل إلىَّ بهذا العمق وتهجرنى بتلك القسوة؟

أنا الجميلة جدًّا حد الإبهار «ألستَ أنت من قال هذا...؟».

أليست اللقاءات القوية التى جمعتنا كفيلة بنقشى داخلك.. كفيلة بالتمسك بى إلى آخر شهقة؟

كانت تحثه ممسكة بسيجارتها الأخيرة، غبار دخانها يتلوى فى الفراغ، شالها الأبيض معقود حول خصرها النحيل العارى، كما اعتادت أن تجلس معه.

تتأمل نفسها عبر ملامحه الخمسينية المجهدة، بعينيها العميقتين تحاول أن تستنطقه بسؤالها المعتاد:

- هل تحبنى؟

صوته المجهد يجيبها بارتباكه وعجزه: نعم، ولكن...

لم يكن يدرك أن كلمة (لكن) ليست استدراكًا لشىء مؤجل، سقط سهوًا أو عمدًا، إنما كانت تعمل هنا كشفرة زمن حادة، زمن هارب ومفتت، سينقش جرحًا عميقًا بقلبها المشغوف به.

ها هى خطوط الزمن ترتسم على وجهه تحاول أن تلمسها، تتأمل نفسها، وتطبع قُبلاتها عليه.. شىء ما بداخلها ينبئها بأن هذا هو اللقاء الأخير.

تحصى شعيرات صدره كالأطفال.. تجتر صوته وهو يخبرها كم هى رائعة!

خلسة ذرفت دمعتين، مع آخر نَفَس بسيجارتها.. صرخة مكتومة تئن فى فراغ جوفها..

تتساءل فى ذهول:

- كيف هنتُ عليه؟!

الليلة الثالثة

بعد الهدنة

شعور مفاجئ بالاختناق، وكأنما ضل الأكسجين طريقة المعتاد إلى رئتَىَّ، عدلت من جلستى محاولة فتح عينىّ لتفقد الوقت، لكن دون جدوى، وبعد عدة محاولات فاشلة، وبصعوبة بالغة استطعت فتح عين واحدة.

منتصف الليل، وسبع عشرة دقيقة فقدتها، شاردة فى تخيل بقع النيكوتين المتبلورة بعروقى الزرقاء كأنما أتتبعها تحت ميكروسكوب من خلال عدسته، بدت لى كأنها تسبح فى دمى كبقع تترجرج فوق الماء.

صداع حاد يعتصر بؤبؤى عينيها، يجعلهما تدمعان بلا سبب.

شىء ما على غير العادة أيقظنى فى هذا التوقيت غير المتوقع، كنت أظن أنه الصباح، لكن خاب ظنى، فلم يبدأ اليوم الجديد بعد، ولا أدرى لماذا يمر الوقت ثقيلًا هكذا!

أغمضت عينىّ قليلًا فى محاولة عبثية للبحث عن شىء من السلام النفسى، أو ربما النوم المفقود، لكن سرعان ما هاجم رأسى ذلك الطيف، إنه طيف عجوز منهك، يسعل بصوت مبحوح مخيف، يقع فى نفسى وقعًا كئيبًا، كأنما تشقق حلقه من الجفاف والسعال.

خيّل لى أنه يحاول اللحاق بى.. يحاول الحديث إلىّ، لكنه أخرس، لا تسعفه الإشارات، أو الإيماءات، لا أدرى إن كان فقد صوته، أم أجبرته الأيام على الصمت، فصمت صمتًا اختياريًّا، صمت العاجز المستكين.

مَن يكون..؟ ماذا يريد..؟ ما الذى قد تستطيع أن تقدمه مثلى لأى شخص على الإطلاق ليلجأ لها فى نومها؟!

تساءلت فى نفسها وهى لا تزال تنظر بعروقها المنتفخة فى كف يدها، فجأة تذكرته وهو يهمس لها:

يداك جميلتان جدًّا، سأكتب فيهما قصيدة.. التفتت إلى أناملها الملطخة ببقايا الحبر الجاف، وأظافرها غير المرتبة، التى لم تكن يومًا من ضمن اهتماماتها، وتبسمت دامعة حين رأت أناملها تذوب فى كفه الصغير وهو يُقبِّلها:

صرخت بقلب مفطور: هل كان هذا كله محض كذب؟.. محض اهتمام زائف؟!

تمتمت وهى تمسك برأسها من قوة ما ألَمَّ بها من ألم، عبثًا حاولتْ أن تستنهض خطواتها المتثاقلة للحفاظ على نقطة اتزان تقاوم بها السقوط.

تتفقد حقائبها المكدسة فوق بعضها، بحثًا عن حبّة بانادول أو سيجارة، فلم تجد.. جنَّ جنونها وانطلقت نحو نافذة غرفتها علَّها تجد بعض الهواء، تزيح به عن صدرها هذا الاختناق المميت، وتستعيد قدرتها على التنفس بشكل طبيعى.

من بعيد.. بدأت تحاور عجوز المنام كأنها تراه، وتهمس له بصوت مسموع:

هل تعلم أيها الشيخ أن أسوأ ما بالحب الفقد، أسوأ ما بعد الفقد الحنين؟

قد نملك عقولًا تنسى، لكننا لا نملك قلوبًا تكف عن الشوق، ولا أرواحًا يمكنها الانشطار بعد التوحد.

نظر لها الشيخ الصامت بعينين دامعتين وربَّت على كتفها برفق ولَمْلَمَ ثوبه ورحل، بادرها شعور غامض من وقْع أصابعه على كتفها.. إنها تعرفه جيدًا، تعرف تلك الأنامل وتلك اللمسة الحنون.

راحت تتابع خطاه وهو يبتعد، فجأة شعرت بأنه يشبه أباها، نادته مرارًا وتكرارًا حتى بُحَّ صوتها، وما من مجيب سوى صوت طفلها يحاول إيقاظها من هذا الكابوس المرعب.

الليلة الرابعة

بعد الهدنة

صباح كئيب حملتنى فيه قدماى إلى خارج المنزل، أتلمَّس فى زحام الطرقات ضياعًا مناسبًا لأفكارى التى لا تكف عن جلدى، ودواءً لجرح نُقش بعمق روحى، فجأة وجدتهما تأخذاننى إلى رصيف القطار.

مررت بموظف شباك التذاكر، طابور من المسافرين تكدس أمامه، استقبلنى بابتسامته المعاتبة وجملته المعتادة: دائمًا ما تأتين متأخرة يا دكتورة.. ارتاحى، سأبحث لك عن تذكرة.

لا أدرى لماذا قرر أن يمنحنى لقب دكتورة من أول يوم رآنى فيه على الرصيف؟

أجبته بابتسامة باهتة: حسنًا، سأنتظرك على المقهى الخارجى.

جلستُ أراقب الوجوه المجهدة، أبحث فى الزحام عن وجه اعتدت أن أودعه بقُبلتين ومكالمة هاتفية، وشغف كبير لضمة أحملك فيها ببن أضلعى قبل الرحيل.

أسرفت فى الخيال حتى خيّل لى أنى أراك فى كل قادم.

لم يمر الكثير من الوقت حتى امتلأ الرصيف بالمسافرين، ولم أعد أرى سوى أقدام، لم أعد أميز صوتًا أو حكاية مكتملة الشكوى، لصديق أو ربما لغريب قابله صدفة هنا، كثرت الحكايات، وتداخلت الأصوات، وفى أذنى صوت واحد فقط، أتانى قويًّا هادئًا واضحًا جليًّا رغم الضجيج، كما لو أن العالم سكن لأجله، كى يهمس فى قلبى قبل أذنى بسؤال مباغت شغوف.. متى ستأتين؟!

انفرجت شفتاى ببسمة معلنة عن موافقتى، وهمست بصوت مرتفع: الآن، الآن سأراك.. قلت ذلك وأنا أنظر إلى شاب جلس أمامى، عيناى مثبتتان فى عمق عينيه المندهشتين من نظراتى المفتونة بك، حتى سال لعابه، وأخذ يبتلع ماءه الذى ملأ تجويف فمه، تساقطت عيناه فى عينى حياء، ولملم بعضه مرتبكًا، وانصرف.

انحدرت دموعى، شعرتُ بطعم مائها المالح يأكل جفنىّ يصيبهما بالحكة، فتواريت خلف نظارتى السوداء، كما أصيب أنفى الذى لا يزال يؤلمنى إثر ارتطامه بخزانة الملابس هذا الصباح رشحٌ مفاجئ، وجسد يرتعش تحت ملابسى، قررت العودة من حيث أتيت، تاركة الزحام والقطار.

انصرفت وحيدة ممزقة تعبث برأسى الأفكار، وتعبث أناملى بالهاتف، وهى تطلبك، طلب العاجز للرحمة، هامسة بصوت متقطع: ألم تشتاق؟!

مقاطع من رواية «ليالى الهدنة

تصدر قريبًا عن دار ميريت

