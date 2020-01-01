السجن عامان لمصمم مواقع ابتز فتاة بفيديو

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مصطفي علي عامر، مصمم مواقع بالسجن لمدة عامين بعد اتهامه بتهديد وابتزاز فتاة مقابل مبالغ مالية.ترجع أحداث القضية رقم 6994 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات يفيد بورود بلاغ من المجني عليها هـ.أ.ك، حاصل على بكالوريوس، بقيام شخص بدائرة القسم بتهديدها مقابل مبلغ مالي.توصلت تحريات ضباط إدارة تكنولوجيا المعلومات، قيام المتهم إ.ر.ع، 32 سنة، فني في تصميم المواقع، مقيم بدائرة المنتزة ثالث، بالتعرف على المجني عليها هـ.أ.ك، حاصل علي بكالوريوس، ومقيمة بمحافظة القاهرة، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك من خلال حساب باسم مستعار، وبعد فترة قام بتسجيل مقطع مرئي لها خلال حديثها معه، وهي عارية وعقب ذلك إنشاء حساب آخر وهمي باسم فتاة وإرسال لها مقطع الفيديو وطلب منها مبلغ مالي وقدره عشرون ألف جنيه، وفي حالة عدم ارسال المبلغ سيتم نشره في مواقع متعددة.بتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليه والتحفظ على الهاتف المستخدم، وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.