بتلعب بالجردل يا ابن الموكوسة وبضحكـته المُعتادة لم يُبالِ وأكمل ما شَرع فيه من لَعب ولا يَلتفت حتى إلى المارة، يسير بسعادة متـناهية، يسير على طريق من صُنع خياله، وكأن لا شارع ولا أناس هو وحده بصحبه كلبه «الجردل»، كما يرى ابن الأستاذ الدكتور فى الطابق الأول يَتَمختر بكلبه الحقيقى، لم يكتفِ خياله فحسب بأن ذاك الوعاء حيوان مُرفّه، بل إن غرفتهم التى تحت السلم هى الدور الأرضى لفيلا، يربط بين «ماسورة» الصرف والجهة المقابلة لها جلباب أبيه كأرجوحة، وأما «الطشت» فجعل منه مسبحًا.. الخيال رائع وبلا ثمن، جعلهَ من غرفة فى بير سُلم مظلم إلى مسكن بناطحات السحاب، وما زال يُكمل هو وحيوانه المفضل ويتَمختر به، لا أحد يزعجه ولا هو يزعج أحدًا.

اليوم ليس ككل يوم، وَعده ابن الأستاذ أن يعطيه دراجته، وهو يعطيه حيوانه صاحب الامتيازات، فقد أثار شغف طفولته ولم يَعتد فعل ذلك من قبل، أن يمشى ويجره خلفه، تبادلا الأدوار، أخذه لرحلة لمسح السُلم بأحد المبانى الشاهقة، استمتع كل منهما بما عقداه، خاصة ابن الطابق العُلوى، فهى حياة جديدة لم تسبق له من قبل، عاد وملابسه مبتلة وغارقة فى الوحل وقلبه فى بحر من السعادة تحوله عن تلك النزاعات بين أبويه، لم تكتمل سعادته، فى طريق عودته لقىَ أبويه، لطَماه بالكلمات:

- إيه اللى بتعمله ده، بتلعب مع ابن البواب؟، النهارده خدك تمسح سلم بكرة تاخده النادى، ما هو ده اللى ناقص..

وعلى النقيض ارتعدت أم الآخر:

- يا بنى دول مش زينا ولا إحنا قدهم، أروح بابوك العيان فين دلوقتى، ابعد عنه خالص خلينا مستورين.

وفى صبيحة هذه الليلة التى أصبحت على الجميع، وأظلمت قلوبهم وأثارت غيرة وكبرياء، تقابلا وقد وُئدَت الابتسامات ووُئد الحُب، وأنبتت على قبر تلك البراءة كراهية!

