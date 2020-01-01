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السبت 25 يوليه 2020 الموافق 04 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تسلم 605 فنادق جديدة شهادة السلامة الصحية بـ21 محافظة

السبت 25/يوليه/2020 - 06:46 م
الفنادق السياحية
الفنادق السياحية
رامى حسين وفاتن غلاب
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تسلم 15 فندقًا بالبحر الأحمر وجنوب سيناء نهاية الأسبوع الماضي شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها الوزارة وفقًا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأكد عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية أن لجان الفحص المشتركة أقرّت استيفاء ٨ فنادق بالبحر الأحمر هي بريمير لوريف، وبريمير رومانس، وغطس سومة باي، دانا بيتش، جولدن صن، وفلامنكو القصير، فلامنكو ريزورت، بانوراما بانجلوز ريزورت، و7 فنادق بجُنوب سيناء هما الوادي المقدس، دانيلا، كورال هيلز، القمر البدوي، اميجو، باندا، وصلاح الدين.

أضاف أنه بعد حصول هذه الفنادق على شهادة السلامة الصحية وصل إجمالي عدد الفنادق الحاصلة على الشهادة، حتى الآن، إلى 605 فنادق بـ21 محافظة على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش تباعًا على بقية الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول على الشهادة.

وأهابت وزارة السياحة والآثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية دون غيرها.

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