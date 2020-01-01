رجال الصناعة: «مايغلاش عليك» تُنشط الأسواق وتكسر حالة الكساد بعد أزمة «كورونا»

قال إبراهيم العربى، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن مبادرة الرئيس لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى تسهم فى زيادة المبيعات وتخفيف تداعيات أزمة فيروس كورونا، وتساند المواطن والصانع والتاجر، وتعد دعمًا حقيقيًا للاقتصاد القومى فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد.

وأضاف، لـ«الدستور»، أن المبادرة تزيد من الإنفاق وتسهم فى تحريك السوق، وسوف يستفيد منها جميع الأطراف سواء المنتج برفع معدلات إنتاج سلعته أو التاجر بزيادة مبيعاته، والمستهلك بدعمه بسلع ذات أسعار مخفضة، بجانب الإيجابيات الأخرى منها توفير فرص عمل جديدة من خلال زيادة عملية الإنتاج.

وقال أشرف هلال، عضو اتحاد الغرف التجارية، إن الأوضاع التجارية حاليًا فى مأزق بسبب الركود المحلى والعالمى الذى هو بحاجة إلى التفكير خارج الصندوق لتخطى آثار «كورونا» بأقل خسائر ممكنة.

وأضاف أن تلك المبادرة سوف تعمل على تنشيط الأسواق وكسر حالة الكساد، بعدما استمر الركود لفترة تتجاوز ثلاثة أشهر حتى الآن، مما تسبب فى خسائر فادحة للتجار، لافتًا إلى أن أزمة كورونا سيكون لها كثير من الآثار السلبية على جميع القطاعات، ولا بد من التكاتف لتخطى تلك الأزمة بأقل خسائر ممكنة.

ورأى أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، أن إطلاق الحكومة مبادرة تشجيع المنتج المحلى، يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالمواطن والحالة المادية التى يمر بها فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد وتداعيات أزمة كورونا.

وقال إن المبادرة سوف تسهم فى مساندة التجار الذين تعرضوا لكثير من الخسائر طوال الشهور الماضية، خاصة أن عددًا من التجار ترك المهنة بسبب الخسائر، مشيرًا إلى أن عددًا من قطاعات مواد البناء سوف يشارك فى المبادرة.

وشدد على أن المبادرة سوف يستفيد منها المواطنون باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على زيادة الاستهلاك.

وبدوره، قال حاتم نجيب، عضو الغرفة التجارية، إن هناك ترحيبًا شديدًا من قبل التجار بالمشاركة فى جميع المبادرات التى تعود بالنفع على مختلف فئات المجتمع.

ولفت إلى أن المبادرة سوف تسهم فى نشر ثقافة البيع «أون لاين» التى أصبحت رائدة بعد انتشار أزمة كورونا فى العالم.

وقال أسامة الرفاعى، عضو غرفة الجيزة التجارية، إن مبادرة الرئيس لتشجيع المنتج المحلى فرصة للصناع لإظهار جودة منتجاتهم، خاصة مع تراجع استيراد السلع الأجنبية مؤخرًا، السوق الآن مفتوحة لتسويق الإنتاج المحلى.

وأضاف أن المبادرة ستساعد على زيادة معدلات الإنتاج المحلى، وسينعكس ذلك على الناتج القومى للبلاد وسيساعد على ضخ السيولة الكافية لتحريك الاقتصاد القومى، وكسر الركود السوقى فى ظل أزمة كورونا العالمية.

وذكر أن الدولة المصرية تدعم فى هذه الفترة كل المبادرات التى تعمل على نمو الاقتصاد المصرى، وظهر ذلك فى تقرير البنك الدولى لنمو اقتصاديات الدول، حيث أظهر التقرير أن مصر من أكثر الدول نموًا على مستوى الاقتصاد حتى مع تفشى أزمة كورونا، وذلك بسبب الإجراءات والقرارات الاقتصادية المتوازنة خلال الأزمة.

وأضاف أن إنجازات الرئيس فى القطاع الصناعى غير مسبوقة وأنه صاحب رؤية غير عادية، مؤكدًا دعم المصنعين لرؤية الرئيس فى دعم الصناعة والسوق المحلية.

فى السياق ذاته، أكد شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، دعم الغرفة لجميع مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعم الصناعة المصرية، مشددًا على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية لتخطى آثار جائحة كورونا.

وقال إن العالم كله تأثر بأزمة فيروس كورونا، لكن العبرة بطريقة تعامل الدول مع تلك الأزمة، وما تفعله القيادة السياسية هو إنقاذ للصناعة والتجارة المصرية، مشيرًا إلى فوائد تلك المبادرة وغيرها من المبادرات التى يطرحها الرئيس فى تنشيط حركة الأسواق والإنفاق بشكل عام بعدما سجلت الأسواق حالة من الركود الفترة الماضية.

وذكر أن جميع الشركات تعرضت لخسائر الفترة الماضية، وتلك الفترة هى الأنسب لدعم الصناعة والتجارة وحمايتها من الانهيار، لافتًا إلى أن المبادرة سوف يستفيد منها المستهلك بشكل كبير، حيث سيتم تقديم خصومات غير مسبوقة، كما سيستفيد المصنع لبيع المنتجات المكدسة فى مخازنه، لكسر حالة الركود التى تسيطر على الأسواق.

وشدد على أن الدولة تبنت عددًا من المبادرات لدعم الصناعة المصرية وتلك المبادرة تعد بمثابة إنقاذ عاجل لتحريك السوق وكسر الركود بعد تداعيات أزمة كورونا.

وقال الدكتور على الإدريسى، الخبير الاقتصادى، إن المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى تتيح الفرصة لخلق حالة من الرواج فى السوق المصرية وتساعد على زيادة الطلب على السلع المعمرة وغير المعمرة بأسعار مخفضة وتسهيلات كبيرة.

وأضاف أن المبادرة تسهم فى إتاحة الشراء الإلكترونى «أون لاين» كما تسمح بالتقسيط لمدة عامين بفائدة مُخفضة عن طريق موقع حكومى للمبادرة للتسهيل على المواطنين واستخدام آليات حديثة ومتطورة لتجنب الزحام والتكدس فى ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وقال المهندس على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن مبادرة الرئيس ستعمل على تحفيز الاستهلاك، وتصب فى صالح الاقتصاد الوطنى، خاصة أنه سيتم طرح السلع عبر البطاقات التموينية لشراء المنتجات المصرية، مما يعزز من الحركة الإنتاجية للمصانع، بعد الانكماش الكبير فى الإنتاج نتيجة جائحة كورونا العالمية التى تأثر بها عدد كبير من المصنعين والمنتجين.

وأضاف أن المبادرة تكلف الدولة نحو ١٢٫٢٥ مليار جنيه، كما يأمل فى إطلاق مبادرات أخرى لمساندة الإنتاج وزيادة السيولة لتخفيف الأعباء عن الشركات المنتجة، وهو ما يسهم بدوره فى خفض الأسعار ويشجع على زيادة الاستهلاك، مشيرًا إلى أنه فى حالة زيادة الاستهلاك سنشهد توسعًا فى الاستثمارات الجديدة، وبالتالى توفير فرص عمل جديدة ودوران أسرع لعجلة الاقتصاد.

