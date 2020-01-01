بدء العمل بمنظومة الكاميرات الحرارية بمطار سوهاج الدولي (صور)

أعلن الطيار هشام فريد، مدير مطار سوهاج الدولي، اليوم السبت، بدء تشغيل وتفعيل منظومة الكاميرات الحرارية داخل صالات المطار؛ لمواجهة «كوفيد-19»، بناءً على توجيهات عادل محجوب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات والعمل على الأخذ بأحدث أساليب فحص القادمين من الخارج عبر المطارات المصرية حال ظهور أعراض ارتفاع درجة الحرارة التي تعد من أهم أعراض فيروس كورونا المستجد حيث يمكن لهذه الكاميرات أن تعطي مؤشّرًا على عدم ارتداء الكمامة.حيث تعتمد الكاميرات على أجهزة الاستشعار الحرارية (الأشعة تحت الحمراء) حيث تقوم بقياس الحراره المنبثقة من الجسم من خلال أجهزة التصوير الحراري وتقوم بتخزين تلك الصور بعد وضع علامة على الشخص الذي تجاوزت درجة حرارته الدرجة الآمنة المتعارف عليها.وتستطيع تلك الكاميرات أن ترصد تجمّع بشرى لا يقل عن 40 راكبًا في لحظات بسيطة وتخزين بياناتهم وصورهم، ثم تنتقل لترصد 40 آخرين وبمساعدة دخول هذه التقنية الحديثة المطارات المصرية نستطيع تحديد المسافرين الذين قد يكونوا عُرضة للخطر؛ للحفاظ على سلامة الركاب والعاملين في مطارتنا المصرية.