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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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فن

أميرة الدراما إيمان العاصى تخطف الأنظار بـ«مملكة إبليس» وتتصدر السوشيال ميديا (صور)

السبت 25/يوليه/2020 - 05:53 م
إيمان العاصى
إيمان العاصى
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استطاعت أميرة الدراما إيمان العاصى لفت الأنظار إليها بقوة، مع عرض الجزء الأول من مسلسل "مملكة إبليس"، على شاشة قناة mbc مصر، من خلال شخصية "داليدا"، التى تظهر بها طوال الأحداث، ما اعتبرها الجمهور نقلة نوعية لها فى الدراما المصرية، خصوصًا وأنها ظهرت بشكل مختلف تمامًا، كان بمثابة المفاجأة للمشاهدين، سواء فى تغيير "اللوك" أو فى طريقة الأداء والتمثيل.

وأشاد جمهور "تويتر" و"فيسبوك" بإبداع أميرة الدراما فى شخصية "داليدا"، والإمساك بتفاصيل دور الفتاة التى تقطن فى حارة شعبية، مع إبليس ورفاقه، وهى التى ولدت من أم فرنسية وأب مصرى خلال الأحداث، حيث جاء أداؤها معبرًا عن حالة العمل الدرامى الذى يأخذ طابع التشويق والإثارة والغموض، وأجادت إيمان العاصي تجسيد الدور ببراعة واتزان، واستطاعت تحويل الشخصية إلى لحم ودم يتفاعل معها الجمهور كلما بدت على الشاشة.

وأعربت أميرة الدراما إيمان العاصى عن سعادتها بردود الفعل القوية التى تتلقاها يوميًّا عن دورها فى المسلسل، خصوصًا وأن كثيرًا من الجمهور اعتبر دورها مفاجأة العمل، لظهورها بشكل جديد لم يألفه عليها من قبل، ما تسبب فى الاستحواذ على عقلية المتابعين فى الوطن العربى.

وتقرأ حاليًا أميرة الدراما إيمان العاصى، عددًا من النصوص الدرامية المهمة، للمفاضلة بينها واختيار الأنسب، حيث تحرص على تقديم أعمال جادة وهادفة تخدم مشوارها الفني المميز والمتنوع، وظهر ذلك عبر الشخوص التي قدمتها طوال رحلتها الفنية سواء في الدراما التليفزيونية أو السينما المصرية، ما جعل الجمهور يلقبها بـ"أميرة الدراما".

ومن المقرر عرض الجزء الثانى من مسلسل "مملكة إبليس" أواخر يوليو الجارى، على منصة شاهد VIP، والعمل الدرامى كتبه ببراعة شديدة السيناريست محمد أمين راضي، وأخرجه بحرفية كبيرة أحمد خالد موسى، ويقوم ببطولته كوكبة رائعة من أبرز النجوم على رأسهم النجمة غادة عادل والنجمة رانيا يوسف وسلوى خطاب وأحمد داود، وصبرى فواز، ومحمد جمعة، والمسلسل من إنتاج طارق الجناينى.

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