طلعت: «المحمول» أصبح لاعبًا رئيسيًا لتفعيل التحول الرقمي

قال محمد طلعت، رئيس شعبة تجار المحمول بغرفة القاهرة التجارية، إن الدولة تنظر إلى الهواتف الذكية على أنها سلعة غير أساسية وترفيهية أو سلعة استفزازية وهذا لا يتواكب مع التغيرات العالمية الحالية حيث إن الهاتف المحمول أصبح أساسيًا ولا غنى عنه، لتفعيل وتطبيق منظومة التحول الرقمي.أضاف رئيس الشعبة، لـ«الدستور»، أن الشعبة ستقوم بعقد عدة اجتماعات خلال المرحلة المقبلة للعمل على إعادة النظر في هذه المسألة ولا بدّ من رفع أجهزة المحمول ومستلزماته من قائمة السلع الترفيهية والاستفزازية التي تشمل منتجات غير حيوية كأكل الكلاب والقطط والكافيار، حيث إن أي مسؤول لا يستطيع الاستغناء عن هاتفه المحمول أو يعيش بدونه.وأوضح أن مصر أصبحت دولة عصرية حديثة، وهناك توجّهات من القيادة السياسية للتحول الرقمي وتنفيذ وبناء مصر الرقمية التي سيكون الهاتف المحمول عنصر رئيسي فيها، لافتًا إلى أن الهاتف يمكن أن تقوم من خلالها بدفع فواتير الكهرباء والمياه والاتصالات وجميع الفواتير الشهرية، وأيضًا دفع مخالفات المرور وتجديد الرخص وجميع الخدمات الحكومية الممكنة سيتاح من خلال التطبيقات على الهاتف المحمول.وأوضح أن السوق شهد خلال النصف الأول حالة من عدم الاستقرار والتذبذب خلال النصف الأول للعام الجاري بسبب ضعف القوة الشرائية وارتفاع أسعار الدولار وحالة الركود التي سيطرت على الأسواق بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أن المبيعات تأثرت لنحو ٢٠-٢٥% خلال تلك الفترة.وأشار رئيس الشعبة إلى أن فرض رسوم على إجمالي فاتورة الاستيرادية للهواتف الذكية بقيمة 5% يتم تحصيلها من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لصالح وزارة المالية أدى إلى ارتفاع أسعار أجهزة التليفون المحمول بنسبة 10%، إضافة إلى تحمل التجار وأصحاب المحلات مصروفات تشغيل أخرى ورواتب العمال والموظفين.وقال طلعت إن أسعار اكسسوارات المحمول ومستلزماته أو قطع الغيار زادت بنسبة 30%، بسبب هذه الرسوم وأدى إلى إحجام المواطنين على شراء الهواتف خلال 15 يومًا الأولى من شهر يوليو، لافتًا إلى أن السوق سيشهد انتعاشًا خلال الفترة المقبلة مع بدء الاعتماد على الهاتف في منظومة التعليم عن بُعد.