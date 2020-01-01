زوجة وائل جسار تحتفل بعيد ميلاد ابنتهما: الأميرة الصغيرة

احتفلت ميراي، زوجة الفنان اللبناني وائل جسار، بعيد ميلاد ابنتهما مارلين، بمشاركة صورة تجمعهم معا.ونشرت ميراي صورة من حفل عيد الميلاد، عبر صفحتها الرسمية على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت برفقة وائل جسار وابنتهما، وعلقت عليها قائلة: "عيد ميلاد سعيد الأميرة الصغيرة".وكان آخر أعمال الفنان وائل جسار فيديو كليب "ما تغيبش ثواني"، الذي تجاوز الـ4 ملايين مشاهدة، بعد طرح الأغنية عبر القناة الرسمية الخاصة بـ وائل جسار على موقع الفيديوهات "يوتيوب"."ما تغيبش ثواني" لـ وائل جسار، كلمات خالد تاج الدين، وألحان وليد سعد، وتوزيع وليد شراقي، ميكس وماستر محمود عزت، وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز، والفيديو كليب من إخراج فادي حداد.