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السبت 25 يوليه 2020 الموافق 04 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان يتمسك بخطة المحاور الـ4 لدعم الانتقال الديمقراطي

السبت 25/يوليه/2020 - 05:37 م
حمدوك
حمدوك
محمد عمر
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أكدت اللجنة التنفيذية للتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان (يونيتامس)، اليوم السبت، التركيز على الأولويات الأربع بالنسبة للجنة دعم السودان في المرحلة الانتقالية.

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة عقد اليوم بالأمانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة وزير شئون مجلس الوزراء عمر بشير مانيس المشرف على اللجنة.

وأوضحت وكالة أنباء السودان الرسمية "سونا"، أنه تمت مناقشة ورقة الاحتياجات المطلوبة لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان، كما أكدت اللجنة تطبيق الأولويات المقترحة ضمن المحاور الأربعة، والتى شملت دعم عملية السلام لتنفيذ اتفاقيات السلام المقبلة، ودعم عملية التحول السياسي الديمقراطي وحماية المدنيين.

وإلى جانب ذلك تم التأكيد على محوري دعم عملية التنمية الاقتصادية، ودعم عملية بناء السلام لتكون أساسًا للتفاوض مع فريق الأمم المتحدة بعد وصوله السودان في الموعد المحدد مسبقًا.

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