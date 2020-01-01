بعد «قلبي يا ناس».. حكيم يستعد لطرح أغنية جديدة

يستعد المطرب الشعبي حكيم، لطرح أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة على طريقة الفيديو كليب وذلك عبر قناته الرسمبة بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".وشوق حكيم جمهوره باستعداده لطرح الأغنية المصورة حيث نشر صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" وهو على حمام السباحة وعلق عليها قائلا: "مين جاهز للڤيديو كليب الجديد؟.. الأغنية الجديدة مفاجأة جامدة".وطرح المطرب حكيم في شهر فبراير الماضي أحدث كليباته باسم "قلبي يا ناس" وهي إحدى أغنيات الألبوم الغنائي الجديد الذي يحمل اسم"الراجل الصح"، وهي من كلمات الشاعر عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع الموسيقثي إسلام شبيسي وميدو مزيكا.