تركيا مستمرة في نقل المرتزقة من سوريا إلى ليبيا (تقرير)



وقالت اللجنة في تقرير لها إن ليبيا تتحول لسوق كبير للأسلحة بسبب خرق تركيا لحظر التسليح ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري فإن أعداد المرتزقة الذين ذهبوا إلى ليبيا ارتفع إلى نحو 16500 مرتزق سوري من بينهم 350 طفلا دون سن الـ18 وعاد نحو 6000 إلى سوريا بعد انتهاء عقودهم في ليبيا.





عرضت قناة مداد نيوز السعودية، تقريرا يكشف عن استمرار تركيا في نقل دفعات جديدة من المرتزقة الذين أتت بهم من سوريا إلى مدينة مصراتة الليبية في تحد للمطالب الدولية للتهدئة ووقف النار وخرقا للقرارات التي تمنع نقل المرتزقة والميليشيات إلى ليبيا.ووفقا للتقرير فإن لجنة العقوبات الأممية أعلنت أن تركيا أرسلت ما بين 7000 و 15000 مرتزق من سوريا إلى ليبيا .