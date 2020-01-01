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السبت 25 يوليه 2020 الموافق 04 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

انتعاش متوقع لمبيعات الهواتف الذكية خلال 2020

السبت 25/يوليه/2020 - 05:23 م
مبيعات الهواتف الذكية
مبيعات الهواتف الذكية
طارق عتمان - دعاء أبو العزم
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كشف محمد المهدي، رئيس نقابة العاملين بالاتصالات وتجار المحمول، عضو شعبة تجار المحمول بالغرف التجارية، أن حركة مبيعات أجهزة الهواتف الذكية شهدت انتعاشًا منذ منتصف يوليو الجاري بعد تخفيف الدولة للقيود على المحال التجارية ورفع الحظر متوقعًا أن يشهد شهر أغسطس انفراجة كبيرة في المبيعات بعد تراجعها بنسبة تتراوح بين ٤٠-٥٠% بسبب تداعيات أزمة كورونا المستجد على الأسواق منذ خلال النصف الأول للعام الجاري والتي بلغت ذروتها خلال الفترة من أبريل إلى يونيو.

وقال المهدي، لـ«الدستور»، إن موسم الصيف والمدارس والتسجيل بالجامعات سيؤدي إلى نمو مبيعات السوق متوقعا استعادة السوق إلى معدّلاته النمو الطبيعية مع بداية أكتوبر المقبل بحسب توقعات السوق.

أضاف المهدي أن القوة الشرائية للمستهلكين شهدت تراجع خلال النصف الأول بسبب أحداث الوباء العالمي، موضّحًا أن المبادرة التي أطلقتها الحكومة بتوجيهات رئاسية ستؤدي إلى زيادة حجم المبيعات رغم عدم اشتراك قطاع المحمول فيها، لكن المزاج العام للمستهلكين سيؤثر إيجابيًا على جميع القطاع بعد دعم الدولة للمُنتجات بتخفيضات تصل 20%.

وأشار إلى أن تطبيق ضريبة رسوم تنمية الموارد بواقع 5% على أجهزة الهواتف الذكية أدت إلى ارتفاع الأسعار بنحو 5- 10%، مشيرًا إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد بعد حصول الجهاز القومي للاتصالات على 5% من القيمة الإجمالية للفاتورة شاملة جميع المصاريف التشغيلية والشّحن والنولون والأرضيات والإيجارات والإفراج الجمركي وليس قيمة الهواتف فقط.

قال إن ممثلي مصلحة الضرائب سيقومون بعقد اجتماع مع تجار المحمول الأسبوع الجاري؛ لمناقشة أي تحديات أو أعباء أو عقبات في التسويات الضريبية، خاصة الإعفاءات التي منحتها وزارة المالية من فوائد ومتأخّرات الضرائب والغرامات الكبيرة التي لحقت ببعض التجار وأصحاب محلات الهواتف الذكية خلال الفترة الماضية.

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