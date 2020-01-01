الجبهة الثورية السودانية تعلن موافقتها المشروطة على تعيين الولاة

أعلن المجلس الرئاسي للجبهة الثورية السودانية عن موافقته المشروطة على تعيين الولاة المدنيين استجابة لرغبة الجماهير التي جعلت مدنية الدولة أحد أهم خيارات ثورة ديسمبر المجيدة، وأكدتها مليونية 30 يونيو، مشيرًا إلى التحديات التي صاحبت اختيار الولاة، داعيًا إلى ضرورة إجراء مراجعات ملحة لتخفيف حدة التوتر في الولايات.وقال المجلس الرئاسي للجبهة الثورية في بيان أوردته وكالة الأنباء السودانية، السبت، "إن عملية تعيين الولاة المدنيين منذ البداية صاحبت تحديات كبيرة، فدعت الجبهة الثورية إلى ضرورة إجراء مشاورات واسعة مع شركاء الثورة، وإتباع معايير واضحة في اختيار الولاة المدنيين وفي مقدمتها النزاهة، الكفاءة، القدرات العلمية والإدارية الملائمة للمنصب، القبول الشعبي والبعد عن الحزبية الصارخة.وناشدت الجبهة الثورية كل القوى السياسية تقديم المصلحة العليا للبلاد على المصالح الحزبية الضيقة، مؤكدة أن تعيين الولاة المدنيين إجراء مؤقت إلى حين التوقيع على اتفاق السلام، الذي بموجبه ستتم إعادة تشكيل الحكومة وتعيين الولاة، استيفاءً لاستحقاقات السلام.وشددت الجبهة الثورية على أن عملية السلام في خواتيمها، ونحن على مقربة من إنجاز اتفاق سلام ينهي ويلات الحرب، ويُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والنماء.كما دعت الجبهة الثورية إلى تمثيل النساء بصورة عادلة، وإلى ضمان إشراك المجتمعات المحلية في عملية الاختيار، لكن عدم أخذ هذه المعايير بعين الاعتبار، جعل عملية تعيين الولاة المدنيين محلًا للتّجاذبات، وسببًا في خلق حالة من الرفض والانقسام المجتمعي الحاد، الذي ألقى بظلال سالبة على المشهد السياسي.