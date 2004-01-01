لاميتا فرنجية تأكل «الاسباجيتي» وتشعل انستجرام بإطلالة مثيرة (صور)

شاركت الفنانة لاميتا فرنجية، جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام" مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير لها.وظهرت لاميتا فرنجية بإطلالة جذابة وهي تأكل الاسباجيتي، وارتدت فستان مشجر بألوان صيفية جذابة، وتركت شعرها البني منسدلًا على كتفيها بطريقة متناسقة مع إطلالتها، ونظارة شمسية زادت إطلالتها جاذبية، ووضعت مكياج ناعم أبرز جمالها.وحازت الصور على إعجاب عدد كبير من متابعيها.يذكر أن لاميتا فرنجية شاركت مع تامر حسنى فى فيلم عمر وسلمي 3، وشاركت رامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، كما شاركت محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".وشاركت لاميتا فرنجية، في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، و2005، وتنازلت عن لقبها لأنها تريد إكمال حياتها المهنية دون أي ارتباطات أو عقود.