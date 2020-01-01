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السبت 25 يوليه 2020 الموافق 04 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رفع 1968 طن مخلفات من مراكز ومدن كفر الشيخ

السبت 25/يوليه/2020 - 05:17 م
مخلفات
مخلفات
عمرو الشامي
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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه يتم استمرار تكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، بصفة دورية ويومية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن جملة المخلفات التي تم رفعها اليوم السبت، 1968 طنا، منهم في كفرالشيخ 305 أطنان، برج البرلس 55 طنا، سيدي سالم، 130 طنا، سيدي غازي 35 طنا، بلطيم 90 طنا، الرياض 70 طنا، الحامول 148 طنا، مصيف بلطيم 25 طنا، قلين 140 طنا، بيلا 160 طنا، دسوق 440 طنا، فوه 110 أطنان، مطوبس 160 طنا، بإجمالي 1968 طن مخلفات، وذلك ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

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