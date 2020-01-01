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السبت 25 يوليه 2020 الموافق 04 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«حدود آمنة».. وزير الرى يتابع توفير الاحتياجات المائية

السبت 25/يوليه/2020 - 05:17 م
وزير الري
وزير الري
وائل القمحاوى.
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عقدت اللجنة الدائمة لإيراد النهر اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، لمتابعة الموقف المائي وتوفير الاحتياجات المائية لموسم أقصى الاحتياجات وما تطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه، بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وكذلك الإجراءات المتخذة للتعامل مع الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل، حاليا ومستقبلا، بما يمنع حدوث أي شكاوى من توفير المياه.

وتم استعراض موقف التنبؤ بموسم الفيضان، حيث أشارت البيانات إلى أن معدلات الأمطار بدأت في التزايد على منابع النيل.

كما استعرضت اللجنة مناسيب محطات القياس الرئيسية علي منابع النيل، وكذلك مناسيب وتصرفات السد العالي وتشير إلى أنها في الحدود الآمنة للوفاء بكل الاحتياجات.

وناقشت اللجنة كل احتمالات الفيضان وآليات إدارته والخطط الموضوعة للتعامل معه بما يُعظم الاستفادة من الموارد المائية بالشكل الأمثل، ووجه الدكتور عبد العاطي بالمتابعة المستمرة لمناسيب أعالي النيل ومعدلات سقوط الأمطار مع استمرار عقد اللجنة بصفة مستمرة لمتابعة معدلات الأمطار والمناسيب علي منابع نهر النيل وكذلك حالة السدود المختلفة على طول النهر.

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