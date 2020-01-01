عرض خاص لمسرحية «علاء الدين» وممر شرفي للأطباء وأطقم التمريض (صور)

احتفت أسرة مسرح كايرو شو المنتجة لعرض "علاء الدين" للنجم أحمد عز بالأطقم الطبية في عرض خاص للمسرحية أقامته أمس الجمعة، تقديرا لمجهوداتهم وتضحياتهم الكبيرة لخدمة الوطن والإنسانية خلال الأشهر الماضية في مواجهة جائحة كورونا.وسبق انطلاق العرض ممرا شرفيا أثناء دخول الأطقم الطبية وأسرهم شاركت به كل أسرة "كايرو شو" المتواجدة بمسرح كايرو شو 6 أكتوبر "الموفنبيك" وعلى رأسهم المخرج والمنتج مجدي الهواري والكاتب الصحفي والإعلامي محمد هاني الشريكين المؤسسين لكايرو شو.وقدم النجم أحمد عز وكافة أبطال العمل، تحية خاصة للحضور وأعربوا عن تقديرهم لكل ما بذلوه، مؤكدين أن ذلك أبسط ما يمكن تقديمه لهم.