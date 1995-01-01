رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 25 يوليه 2020 الموافق 04 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«خيرت» يوضح فوائد زيت الزيتون فى مواجهة كورونا

السبت 25/يوليه/2020 - 05:08 م
فوائد زيت الزيتون
فوائد زيت الزيتون
عبدالناصرمحمد
طباعة
قال الدكتور عادل خيرت، رئيس المجلس المصري للزيتون، إن الفوائد الصحية لزيت الزيتون تشكل هدفا أساسيا لحماية صحة المواطنين، موضحا أن زيت الزيتون يحتوي على 200 مادة فعالة توضح الفوائد الصحية والعلاجية لزيت الزيتون، وتقوية الجهاز المناعي في مواجهة مرض كورونا ودوره في الحد من تعرض كبار السن لمخاطر عاصفة المناعة وهو المنتج الغذائي الوحيد الذي أجمعت عليه الكتب والأديان السماوية سواء الإسلام أو المسيحية أو اليهودية.

وأضاف «خيرت» أن توجه العالم نحو استهلاك زيت الزيتون بدأ بتوصية من منظمة الصحة العالمية في أول تقرير لها عن فوائده عام 1993، موضحا الفوائد الصحية المتعددة لزيت الزيتون في علاج أمراض السكر وضغط الدم وأمراض القلب، فضلا عن تأثيره الكبير في العديد من الأمراض التي تهدد الصحة العامة، وهو ما يجعله أحد أولويات التوصيات الغذائية الصحية وبدأت تتضح الفوائد الصحية له خلال الفترة من 1995 حتي عام 2000.

وأوضح رئيس المجلس المصري للزيتون أن الجامعات الأمريكية فطنت لأهمية زيت الزيتون، فأصدرت مرجعا طبيا للأطباء في 1470 صفحة تتحدث عن الفوائد الصحية لزيت الزيتون، وذلك عام 2005، مشيرا إلى أن «قيمته الصحية تتفوق على المواد الغذائية الأخرى، وما تم رصده من فوائد صحية لزيت الزيتون لا يمثل أكثر من 5% من الحقائق التي لا نعرفها حتى الآن عن فوائد زيت الزيتون».

وأشار إلى أن هذه الأسباب هي التي دفعت مصر لبدء خطة طموحة للتوسع في زراعة الزيتون في مصر من خلال 100 مليون شجرة زيتون تتوزع بالتساوي بين أشجار زيتون الزيت وزيتون المائدة بما يحقق القيمة الاقتصادية للمشروع على المستوى الاقتصادي والصحي، ويساهم في دعم جهود الدولة في الرعاية الصحية اعتمادا على نظام غذائي متميز يحقق الفائدة للمجتمع والدولة المصرية.

وأوضح أن خطة الدولة تعتمد على تنفيذ الخطة من خلال الرقابة على مشاتل الزيتون، بما يحقق التوزان في طرفي المعادلة، مشيرا إلى أن استهلاك مصر من الزيتون يترواح من 400 إلى 500 ألف طن سنويًا، من إجمالي إنتاج يصل إلى 750 ألف طن منها 500 ألف طن لاستهلاك زيتون التخليل وباقي الكمية لإنتاج زيت الزيتون بكمية تصل إلى 20 ألف طن.

موضوعات متعلقة

مفاجأة.. إثيوبيا تعتزم بناء 3 سدود خلف «النهضة»

«التموين»: إضافة مواليد جدد على البطاقات فى أغسطس «فشنك»

موعد صرف معاشات أغسطس 2020 من البريد المصري

«التعليم» تحدد هوية مسرب «عربى الدبلومات الفنية»

الصور

image description

كواليس مباراة الأهلى وسموحة

image description

أحدث «لوك» لـ سمية الخشاب بالأزرق وفراشات (صور)

image description

الشوط الأول| الزمالك وبيراميدز

image description

«فركش».. «كابوس الثانوية» ينتهى بالأحضان والورود

image description

حمو بيكا يغزو السوشيال ميديا بـ«باتون باليه بالسمسم هات» (فيديو)

الأكثر قراءة

«الأرصاد»: طقس «غير مستقر» غدًا.. وأمطار على الصعيد

وفاة مدرس بالدقهلية.. تزوج عليها فجردته من ملابسه وعذبته حتى الموت

«التنمية المحلية»: مالك الشقة ليس مسئولًا عن التصالح

السادات «خفيف الروح»: سخر من جولدا مائير وجهًا لوجه.. وحل نزاعًا على جاموسة

إنفوجراف

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

أيام زمان

«والدها قاتل».. «أميرة أمير» المصرية التي رقصت على مسارح «برودواي»

السادات «خفيف الروح»: سخر من جولدا مائير وجهًا لوجه.. وحل نزاعًا على جاموسة

لهذا السبب.. مفيد فوزى اعتبر غناء عمرو دياب ومحمد فؤاد «زيطة» وعلى حميدة «راعى معيز»

«رفض التلحين للسادات وعبدالناصر ظلمه».. خبايا علاقة كمال الطويل بالرؤساء

نجم الساعة

السادات «خفيف الروح»: سخر من جولدا مائير وجهًا لوجه.. وحل نزاعًا على جاموسة

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

الشاي الأخضر يحمي من فيروس «نورو»

طريقة تمنع حدوث السكتة الدماغية

عالم مناعة: فيروس كورونا باق للأبد

البرازيل: تأجيل احتفالات كرنفال «ساو باولو» السنوي بسبب كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
رقصة ألمانية مع الذئاب التركية!
د.كريمة الحفناوى
مصر ومخاطر الوجود التركى فى ليبيا
صفاء النجار
فى بيوت الله «3»
جمال طه
كيف أجبر التدخل المصرى تركيا على مراجعة مخططاتها فى ليبيا؟
المزيد

الثقافة

إسلام بحيرى: هذه دلائل كون «محمد الفاتح» مجرد سفاح مجرم

«موسكو-القاهرة.. سنوات المد والجزر».. جديد المركز القومى للترجمة

فى الذكرى الأولى لرحيله.. أبرز 5 أعمال فنية قدمها «الفيشاوى»

صدور ترجمة «مدن مستقبليّة: العمارة والمخيّلة» لـ پول دوبراشتيك