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السبت 25 يوليه 2020 الموافق 04 ذو الحجة 1441
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

أرمينيا: اعتداءات الأذربيجانيين على الأرمن في روسيا محاولة لزعزعة الوضع

السبت 25/يوليه/2020 - 05:05 م
نيكول باشينيان
نيكول باشينيان
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قال رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، اليوم السبت، إن اعتداءات الأذربيجانيين على الأرمن في روسيا تدل على محاولة لزعزعة استقرار الوضع في روسيا الاتحادية.

وأضاف باشينيان، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن اعتداءات الأذربيجانيين على الأرمن الذين يعيشون في روسيا ليست فقط تعبيرا عن الخطاب المعادي للأرمن من جانب القيادة الأذربيجانية، بل ومحاولة لجعل روسيا ساحة للمواجهات العرقية.

وأعرب عن ثقته في أن السلطات الروسية تمتلك كل الوسائل اللازمة والإمكانيات الضرورية، لمنع مثل هذا التطور للأحداث.

وقال باشينيان: "يجب على أبناء وطننا في روسيا أن يظهروا للجميع أنهم لا ينجرون خلف الاستفزازات، وأن يعلموا أن هناك قوى ثالثة لها تطلعات معادية للأرمن في جنوب القوقاز مهتمة بزعزعة استقرار روسيا"، مشددا على أننا لن نسمح بذلك.

وكان قد وقعت في اليومين الماضيين احتكاكات واشتباكات بين بعض أفراد الجاليتين الأرمنية والأذربيجانية في موسكو، وذلك انعكاسا للاشتباكات العسكرية بين القوات الأرمنية والأذربيجانية التي جرت مؤخرا في منطقة قرة باغ المتنازع عليها بين الدولتين الجارتين.

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