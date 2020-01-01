البابا تواضروس يستقبل الأنبا ديمتريوس

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، نيافة الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي وأنصنا والأشمونين ورئيس دير القديس أبو فانا.وكانت احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال يوليو الجاري، بعيد الرسل، ذكرى استشهاد الرسولين القديس بطرس، والقديس بولس، في روما، على يد نيرون، والذي يعد هذا العام قداسًا استثنائيًا لما تمر به البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد.واحتفل الأقباط في هذا العيد بصلوات القداس الإلهى، أونلاين بشكل استثنائي، وفطر الأقباط على مأكولات حيوانية بعد صوم استمر على مدار 33 يومًا متتاليًا.صوم الرسل هو الصوم الوحيد على الإطلاق فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الذى ليس له موعد ثابت أو عدد من أيام الصوم الثابتة، بل له حسابات خاصة ومختلفة منذ تم تأسيسه.